Первый народный иностранец: что связывает Евгения Князева с Абхазией

Народный артист России и Евгений Князев по приказу президента Абхазии был удостоен звания "Народный артист Абхазии" 6 августа. О том, что каждый день напоминает артисту об Абхазии, о первых впечатлениях и творческой традиции читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

Четыре года абхазского творчества

Впервые актер Евгений Князев побывал в Абхазии в 2014 году, чтобы провести отбор среди абхазских абитуриентов в абхазскую студию Театрального института имени Бориса Щукина. По словам Князева, страна сразу привлекла его красотами нетронутой природы и добродушием людей.

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"В первый раз я оказался в Абхазии, когда мы начали набирать ребят. Мы приехали вместе с женой и мне это место так понравилось! Мы много ездили, смотрели. Здесь до такой степени доброжелательный народ, открытый и идущий на встречу", — рассказал артист.

Абхазия настолько понравилась Князеву, что его поездки стали традиционными. В 2015 году артист с женой приехали отдыхать в пансионат "Самшитовая роща", а уже в 2016 году Князев решил совместить приятное с еще более приятным. На сцене РУСДРАМа актер представил моноспектакль "Пиковая дама".

В этом году актер приехал с тем же жанром. История престарелого Казановы по

© Facebook/Евгений Князев Евгений Князев во время репетиции спектакля по пьесе Марины Цветаевой "Феникс"

© Sputnik / Томас Тхайцук Творческий вечер Евгения Князева

повторила успех предыдущего моноспектакля. Артист признался, что хотел представить абхазскому зрителю именно этот жанр, но были и опасения.

"В этом году мы решили не нарушать традицию, хотя я и сомневался, что зритель пойдет", — признался Князев. Однако опасения были напрасны, зал РУСДРАМа был забит гостями и жителями столицы.

По словам Князева, сценическая культура в Абхазии развивается быстрыми темпами, и это, в первую очередь, заслуга руководителей театров.

© Sputnik / Томас Тхайцук Асмат Цвижба Одинокий Казанова, или ода "праздности": моноспектакль Евгения Князева в Сухуме

"Я могу быть наблюдателем со стороны. Открываешь сайт театра, видишь, как продаются билеты, как наполняется зал. Директор РУСДРАМа делает дело государственной важности, он возрождает культуру абхазского театра. Мне очень нравится и Абхазский театр. Его история просто необыкновенная, разговаривая с артистами театра, я слышал, что означал абхазский театр для людей", — поделился актер.

Актер также отметил, что вместе с театрами развивается и сам Сухум. Не смотря на то, что многие здания нуждаются в реставрации, есть и положительные сдвиги.

"Я вижу, что маленькими кусочками все изменяется. Идешь по центру города и видишь, что в прошлом году это здание было разрушено, а сегодня как картинка стоит. Но когда в городе видишь необыкновенные дома замечательной архитектуры, из которых многие разрушены, на это больно смотреть", — сказал актер.

Самозванец из Абхазии

Помимо впечатлений от Абхазии, зрительской любви и полученных эмоций от спектакля каждый день о стране актеру напоминает еще один факт. В прошлом году дочка Князева, Ася приютила у себя бездомного абхазского щенка – Симбу. Пес стал членом семьи и, по словам актера, изменил весь распорядок дня.

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"Он сломал все мои графики, всю мою жизнь. Утро начинается с того, что он ждет, пока я открою глаза и с этого момента я должен немедленно встать и идти с ним на улицу. Если я сразу не пойду, то он будет хватать брюки, класть их посреди комнаты, чтобы выйти гулять", — рассказал актер.

Семья Князевых решила переименовать щенка. Теперь он Гришка.

© Фото : Ася Князева Щенок

"Мы его переименовали, назвали, как самозванца, Гришкой. Но иногда уважительно мы его называем Григорий Афанасьевич, почему именно так не знаю, но он отзывается", — заявил актер.

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Евгений Князев — народный артист России, российский актер театра и кино, ректор Театрального института имени Бориса Щукина. 6 августа после премьеры моноспектакля "Казанова" по указу президента Абхазии Рауля Хаджимба актер был удостоен звания Народный артист Абхазии. Это был первый случай присуждения подобного звания зарубежным деятелям искусства в Абхазии.