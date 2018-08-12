12 августа 1993 года: пенсионерка рассуждает о "демократии" в оккупированном Сухуме

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме:

"Хлеб на заводе появился, да не для нас. В отдельном окошке (как белые в Америке отдельно от негров, то есть нас) берут одни мегрело – грузины. Весь хлеб – им! Простояла с 4-х утра до 10 утра – ничего! Пойду опять вечером и буду стоять упорно до глубокой ночи. Если это "демократия", то что же такое фашизм?

Все мегрелы соседи в доме – с хлебом. Собак им кормят, а я без хлеба. Соседка по площадке, дверь в дверь, муж – гвардеец, сумками приносит хлеб, мне никогда не предложат батон. Я бы заплатила. Они берут хлеба столько, сколько хотят: себе берут гвардейцы, домочадцам, соседям, знакомым, просто тому, кто их попросит. Одни берут полный мешок, другому не достается и батона. Такая вот "демократия". Господи, неужели ты не видишь страшного беззакония?…Войска выводить не собираются, наоборот укрепились и будто готовятся к новой войне, а через два дня исполняется год, как она началась. И все, будто так и надо. Хлеб весь съедает армия вместе с грузинским населением, абхазцев назад в Сухум не пускают, в Тбилиси убили американца… Собственно, это хорошо, может США поймут что за страну приняли так поспешно в ООН и не пора ли ее оттуда удалить. Беззаконная, террористическая, смешно говорить о ней, как о цивилизованной, где хлеб распределяется по национальному признаку: сначала – своим, а уж если что останется – другим. А остается очень мало, не хватает. Ведь и они, и их войска сейчас здесь – основное население.

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