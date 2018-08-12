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Грузино-абхазский конфликт 1993-1994 года. Разрушенные дома в центре города Сухум

12 августа 1993 года: пенсионерка рассуждает о "демократии" в оккупированном Сухуме

© Sputnik . Владимир Вяткин
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (362)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме:

"Хлеб на заводе появился, да не для нас. В отдельном окошке (как белые в Америке отдельно от негров, то есть нас) берут одни мегрело – грузины. Весь хлеб – им! Простояла с 4-х утра до 10 утра – ничего! Пойду опять вечером и буду стоять упорно до глубокой ночи. Если это "демократия", то что же такое фашизм? 

Все мегрелы соседи в доме – с хлебом. Собак им кормят, а я без хлеба. Соседка по площадке, дверь в дверь, муж – гвардеец, сумками приносит хлеб, мне никогда не предложат батон. Я бы заплатила. Они берут хлеба столько, сколько хотят: себе берут гвардейцы, домочадцам, соседям, знакомым, просто тому, кто их попросит. Одни берут полный мешок, другому не достается и батона. Такая вот "демократия". Господи, неужели ты не видишь страшного беззакония?…Войска выводить не собираются, наоборот укрепились и будто готовятся к новой войне, а через два дня исполняется год, как она началась. И все, будто так и надо. Хлеб весь съедает армия вместе с грузинским населением, абхазцев назад в Сухум не пускают, в Тбилиси убили американца… Собственно, это хорошо, может США поймут  что за страну приняли так поспешно в ООН и не пора ли ее оттуда удалить. Беззаконная, террористическая, смешно говорить о ней, как о цивилизованной, где хлеб распределяется по национальному признаку: сначала – своим, а уж если что останется – другим. А остается очень мало, не хватает. Ведь и они, и их войска сейчас здесь – основное население.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (362)
Теги:
413 дней, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Абхазия


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