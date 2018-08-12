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Имитация войны: на абхазских полигонах ведутся "ремонтные" учения

© Sputnik . Денис Абрамов
В Абхазии
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На полигонах "Гудаута", "Цабал" и "Нагвалоу" военнослужащие Южного военного округа развернули мобильные мастерские технического обслуживания военной техники.

СУХУМ, 12 авг – Sputnik. Ремонтное подразделение  военной базы Южного военного округа занимается восстановлением условно поврежденной в совместных российско-абхазских учениях техники. Об этом сообщает РИА Новости.

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"На трех полигонах "Гудаута", "Цабал" и "Нагвалоу" военнослужащие развернули и эксплуатируют штатные современные мобильные мастерские технического обслуживания автомобильной и бронетанковой техники МТО-АТ и МТО-БТ", — сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

По словам пресс-секретаря, специалисты в имитированной боевой ситуации проводят ремонтно-профилактические работы  боевой техники, осуществляют эвакуацию «неисправной» техники с поля боя и доставляют ее на сборный пункт.

Всего в учениях принимают участие более 2,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 600 единиц военной техники, в том числе новейшие танки Т-72Б3 и бронеавтомобили «Тигр».



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