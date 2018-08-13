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13 августа 1993 года: в Сухуме проблема с хлебом и "дружбой" народов

© Фото : Ибрагим Чкадуа
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (365)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме.

"Условий для жизни по-прежнему никаких. Не выстояв хлеб, пошла к колодцу за водой, где, слава Богу, не было на этот раз очереди. В квартире дым, сажа, копоть и пепел. Потолок в кухне почернел, не успеваю сметать нанесенную дымом черную паутину, посуда, стол, холодильник – все покрыто серым пеплом.

Интересно, абхазцы в нынешнем руководстве Сухума – Маршания, Эшба, Ануа, Лакербай и другие – знают ли, как распределяется хлеб? Или у них есть все, и это их не интересует. А надо было бы им знать, прежде чем призывать к дружбе навеки между абхазами и грузинами. Грузинские племена (сваны, мегрелы) сами не находят общего языка, что же они хотят от абхазцев совершенно отличных от них по складу характера и нравов, языку?  И абхазцам все равно, кто будет главой Грузии. Кто бы ни был, Абхазии от этого не легче. Конечно, такое несправедливое распределение хлеба возмущает русскоязычное население. И, главное, все это видят дети, стоящие тоже в очередях. Замечательный пример интернационализма и дружбы между народами!

Пришла почтальон и принесла пенсию за два месяца сразу. И никто не спрашивает, как ты, одинокий пенсионер, жил все это время и на что. Если бы не родное мое бывшее учреждение, сидеть бы мне на барахолке со своими вещами и все продавать".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (365)


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