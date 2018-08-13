Прогноз погоды в Абхазии на неделю

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия 8 августа подписал распоряжение о передаче на баланс органов исполнительной власти спортивных сооружений, возведенных либо восстановленных в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

Активная фаза учений военнослужащих Седьмой российской военной базы, Черноморского флота, Четвертой армии ВВС и ПВО России состоялась в понедельник 13 августа в Гудауте. Как противник пытался захватить берег, и почему корреспонденту Sputnik не удалось полетать, читайте в материале Бадри Есиава.