21:08 13 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.22
  • EUR77.65
Поиск
Ромашки

Прогноз погоды в Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии (760)
141 0 0

На территории Абхазии в первой половине недели сохранится теплая погода, которая в выходные дни изменится из-за влияния холодного воздуха с севера, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 13 авг – Sputnik. По сообщению метеорологов, в будние дни на территории Абхазии сохранится теплая погода. Небольшая облачность, без осадков.

В выходные дни ожидается переменная облачность, возможен дождь с грозой.

Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер умеренный – от 2 до 7 метров в секунду.

Температура воздуха днем поднимется до + 32°С, ночью опустится до +18°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды от слабого до значительного, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии (760)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Китайские танки принимают участие в военном параде, архивное фото
    Китайцы идут!

    Минобороны Казахстана разъяснило, что делают танки Китая на территории республики - ранее с соцсетях появилось видео эшелона, перевозящего боевую технику.

  • Логотип всемирных игр кочевников и флаг Кыргызстана. Архивное фото
    ВИК вам!

    Право на организацию следующих, четвертых, Всемирных игр кочевников (ВИК) передадут другому государству – все предыдущие проходили в Кыргызстане.

  • Оружие, изъятое у стрелка на Березине
    Ты зачем стрелял?

    Пьяный мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья по отдыхающим на берегу реки Березины.

  • Вертолет Ми-8АМТШ, архивное фото
    Причины трагедии

    Причиной жесткой посадки Ми-8 в Таджикистане, в результате которой погибли трое россиян, могли стать сильный ветер и плохая видимость, считают спасатели.

  • Музыкальное оборудование
    Тихий час

    Ночные заведения Ташкента будут закрываться после 23 часов, СМИ связывают эту меру с инцидентом в клубе "Аурум 898".

  • Первичные отстойники открытого типа на территории очистных сооружений
    Слишком грязно

    ЕС грозит Эстонии штрафом за недостаточную очистку канализации – ранее на модернизацию системы из еврофондов было выделено 770 миллионов евро.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Военная операция в Кодорском ущелье
Кодорские трофеи: что оставили после себя грузинские войска
Леопард с собакой провалился в колодец в Индии
Леопард с собакой провалился в колодец в Индии
Стресс
Десять самых стрессовых профессий

Соцсети

Sputnikabkhazia