Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 13 авг – Sputnik. По сообщению метеорологов, в будние дни на территории Абхазии сохранится теплая погода. Небольшая облачность, без осадков.
В выходные дни ожидается переменная облачность, возможен дождь с грозой.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер умеренный – от 2 до 7 метров в секунду.
Температура воздуха днем поднимется до + 32°С, ночью опустится до +18°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды от слабого до значительного, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.