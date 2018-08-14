14 августа 1993 года: 365 дней и ночей сражается абхазский народ

Из редакционной статьи газеты "Республика Абхазия" от 14 августа 1993 года.

"Год печали и потерь, и веры в победу

14 августа, ровно год тому назад, грузинские агрессоры, вероломно нарушив мирную жизнь граждан Абхазии, навязали нам истребительную войну. Народ наш был поставлен перед выбором: защищаться всеми имеющимися средствами, невзирая на потери, либо быть уничтоженным на корню.

Враг был уверен в скорой победе. Руководители оболваненного четырехмиллионного народа не сомневались, что подавят, поставят на колени наш стотысячный. Эта уверенность подкреплялась и тем, что в распоряжении грузинской стороны уже имелись, по данным российских источников, 108 танков, 88 БМП, 33 артиллерийских ствола, авиация, другая техника, переданная им продажным руководством Закавказского военного округа.

Но противник просчитался. Заправилам Госсовета блицкриг не удался. Более того, вскоре после обманного захвата части территории Абхазии и столицы, наш народ, мобилизовав силы, освободил Гагру и северо-западную часть территории республики. Триста шестьдесят пять дней и ночей отважно сражаются сыны и дочери абжуйской и бзыбской Абхазии, горит земля Апсны под ногами оккупантов, полита она кровью братьев из Кабарды, Чечни, Южной Осетии, Адыгеи, Черкесии, Абазашты, посланцев зарубежной диаспоры, добровольцев Кубани, Дона, Приднестровья… И недаром говорится, кто придет с мечом от меча и погибнет. Свидетельство тому – героические атаки и штурмы наших воинов, ослабивших, а в последующем истребивших наступательный пыл противника.

В настоящее время, понеся значительные потери (как сообщают некоторые зарубежные источники, потери в живой силе у грузинской армии составляют около 20 тысяч человек, бронетехники – более 50 процентов), грузинская военщина помышляет главным образом об обороне. Героизм и самопожертвование народа Абхазии, поддержка Северного Кавказа и казачества, российской общественности вынудила агрессора заговорить наконец о прекращении развязанной им войны.

27 июля 1993 года подписано трехстороннее Соглашение о прекращении огня в Абхазии.

Его основным условием является вывод грузинских войск и восстановление законных органов власти республики. Однако противная сторона, судя по последним сообщениям, затягивает его выполнение. Поэтому, учитывая предыдущий опыт соглашений с грузинской стороной, необходимо быть начеку, не позволять себе расслабления, безоглядной веры в то, что противник тотчас же неукоснительно будет выполнять свои обязательства. Ведь известно издревле изречение: хочешь мира, готовься к войне.

В нашем положении, когда рядом государство, правители которого пока еще склонны руководствоваться в межгосударственных отношениях правом сильного, вышеприведенное изречение весьма и весьма актуально.

… Истекают последние дни и часы тяжелейшего года освободительной войны нашего народа. Многие потеряли своих родных и близких. Разрушены города и села Абхазии, расхищено имущество граждан. Разграблены предприятия, очаги культуры, научные заведения. Пока еще не в полной мере осознаются размеры потерь, морального и экономического ущерба, нанесенного нашествием врага. И все же наши люди сильны верой в победу. Как образно сказал поэт: "Земля устала от крови и дыма… Но Родина – непобедима!"

Виталий ЧАМАГУА, газета "Республика Абхазия", 14 августа 1993 год."

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