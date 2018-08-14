Бганба о первом дне войны: Ардзинба не удалось "спрятать в бункере"

Отряды национальной гвардии Грузии под командованием Тенгиза Китовани под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Абхазии, первый бой произошел на Красном мосту в Сухуме 14 августа 1992 года.

СУХУМ 14 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Глава Абхазии Владислав Ардзинба 14 августа 1992 года готовился к участию в сессии Верховного Совета Абхазии и не знал о готовящихся грузинских военных операциях, рассказал в интервью глава службы охраны первого президента Абхазии Виталий Бганба.

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По дороге в Эшеру за главой государства машину службы охраны стал преследовать желтый УАЗ без номеров.

"У меня было какое-то нехорошее предчувствие, потому что нас раньше предупреждали, что за нами следят грузины. И тут я увидел, что пассажиры машины были вооружены", — сказал начальник охраны.

Позже Виталий Бганба узнал водителя УАЗа. Это был сотрудник Министерства внутренних дел Зурик Хорава. Президентская охрана остановила подозрительную машину и предупредила, что на Гумистинском мосту их ждет "подкрепление" — дополнительная охрана. После этого преследование прекратилось.

"После этого я узнал, что людям в машине поставили задачу проследить за нами и либо убить президента, либо похитить его", — добавил Бганба.

По словам начальника охраны, группа решила не сообщать президенту о неприятном инциденте, так как у него и без того было много хлопот. После того как Ардзинба забрали из дома, кортеж отправился назад в Сухум.

"Мы въехали в город, и тут в машине прозвенел телефон. Сергей Васильевич Багапш спрашивал о нашем местонахождении и сообщил о том, что грузины начали пересекать границу. Я привез главу в здание Верховного Совета, а сам дал поручение охране укрепить позиции и не подпускать грузинских журналистов", — рассказал он.

Вскоре начались бои между грузинскими военными формированиями и абхазскими ополченцами у Красного моста, а на сессии Верховного Совета Абхазии царил хаос и оживленные споры между грузинскими депутатами и абхазским правительственным меньшинством. Ситуация накалялась, взрывы были слышны уже у самого здания. Родственники первого президента Абхазии требовали вывести Ардзинба и обезопасить его, но президент не поддавался уговорам.

"Я настаивал, чтобы Ардзинба перешел в другое здание, но он резко остановил меня и сказал: "Ты что хочешь меня, как Гамсахурдия, посадить в бункер?" — а после заявил, что мы едем к Красному мосту. После долгих уговоров мне все же удалось убедить его, что это будет необдуманным поступком", — объяснил Бганба.

Первым же делом глава государства попытался связаться с Борисом Ельциным, чтобы сообщить о ситуации в стране, но в первые дни войны телефонный разговор так и не состоялся. На том конце провода каждый раз откладывали разговор первых лиц, ссылаясь то на отсутствие российского главы, то на отсутствие времени.

"Я ему предложил позвонить от российских пограничников, которые располагались в районе Маяка, потому что у них была прямая связь, но и там звонки постоянно откладывали, не давали ему связаться с Россией", — вспомнил глава охраны.

Рано утром 15 августа президент и его окружение приехали в Гудаутскую администрацию, где велись рабочие заседания по разработке плана действия. После нескольких неудачных попыток связи с российским руководством Бганба взял инициативу на себя и решил связаться с главами союзных республик.

Первым на звонки из Абхазии ответил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Я начал звонить Назарбаеву и дозвонился до его референта, который попросил меня перезвонить через полчаса. Через полчаса трубку поднял уже сам президент. Я настолько растерялся, что даже забыл его отчество, я выбежал и быстро сообщил о звонке Владиславу Григорьевичу", — рассказал Бганба.

Таким образом связь с внешним миром была восстановлена, о событиях в Абхазии узнали все союзные республики, которые не замедлили отреагировать на происходящее.

Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года. Грузинские войска под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Абхазии и приступили к боевым действиям. После года освободительных операций во всех регионах республики 30 сентября 1993 года вражеские войска были изгнаны из Абхазии.