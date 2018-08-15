15 августа 1993 года: в Абхазию прибыл консул Греции

Из книги историка Аслана Авидзба "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии (1992-1993 гг.)":

"Между тем, в конце июля – в начале августа в Грузию прибыла греческая делегация – консул Греции в России Д. Каламврезос, военный атташе Г. Куцулиси и представители фонда по приему и устройству греков-репатриантов. Цель их визита – познакомиться с положением своих соплеменников в Абхазии, помочь с выездом на историческую родину тем из них, кто хотел это сделать. Делегация вылетела в Сухум 31 июля и вернулась в Тбилиси 7 августа.

Каламврезос сообщил: "Мы объехали все места компактного проживания греков как в Сухуме, так и в районах, удалось встретиться даже с теми соотечественниками, которые живут в отдаленных селах Сухумского района". Он выразил благодарность властям за содействие в оформлении выездных документов. Большое впечатление на греческую делегацию произвело то, что большинство греков в Абхазии сохранили родной язык. Консул заявил о необходимости организованно собрать и вывезти репатриантов из мест проживания в Сухумский порт. Министерство обороны Греции сообщило об отправке в Грузию военного и дипломатического персонала для спасения более тысячи этнических греков, проживающих в Абхазии.

15 августа в Сухум из Греции пришел корабль с 14 тоннами гуманитарного груза. Обратным рейсом на нем только за один день, 15 августа, из Сухумского морского порта было отправлено в Грецию более 1200 греков – жителей Сухума и окрестных сел. Как правило, выезжавших граждан грузинские военные власти выписывали с места жительства, взяв с них письменные обязательства в том, что они больше не возвратятся в Абхазию. Эвакуацией понтийцев из Сухума занималось греческое правительство, предоставившее им беспрепятственный визовый режим и транспорт. Операция по вывозу греков из оккупированной части Абхазии получила название "Золотое руно". Грузия, видимо, поняв, что военным путем добиться желаемого результата невозможно, стремилась к проведению этнической чистки на оккупированной территории, чтобы иметь больше оснований потребовать проведения границы между Грузией и Абхазией по реке Гумиста. Такие призывы тогда все чаще стали звучать как в оккупированной части Абхазии, так и в Грузии.

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