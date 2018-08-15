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Копию черкесского флага победы передан Музею боевой славы Абхазии

Копию черкесского флага Победы передали Музею Боевой Славы Абхазии

© Sputnik Бадри Есиава
В Абхазии
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В Абхазии 15 августа отмечают одну из знаменательных дат, связанных с Отечественной войной народа Абхазии, - День добровольца.

СУХУМ, 15 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Уникальная копия черкесского флага, который был водружен в сентябре 1993 года над зданием Совета Министров Абхазии в Сухуме, была передана из национального музея КБР Государственному музею Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме в среду 15 августа, в День добровольца.

"Мне сегодня поручили почетную миссию – передать из нашего Национального музея Кабардино-Балкарской Республики черкесский флаг, который был водружен на здание Совета Министров Абхазии в сентябре 1993 года вместе с абхазским флагом. Это копия, так как оригинал пробит пулями и частично обгоревший, но для нас,  для добровольцев — это знамя Победы", — сказал Герой Абхазии, доброволец из КБР Асланбек Мерзоев.

Он подчеркнул, что абхазский и черкесский государственные флаги западают людям в душу, а их символики обладает глубоким смыслом. Мерзоев выразил надежду, что эти знамена, за которые пролита кровь сынов и дочерей двух народов, в скором будущем будут развеваться наравне с флагами других государств у здания ООН.

День добровольца отмечают в Абхазии
© Sputnik Бадри Есиава
День добровольца отмечают в Абхазии

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поблагодарил добровольцев Абхазии за то, что они не бросили в беде братский народ и отметил, что их подвиги никогда не будут забыты.

"Это событие стало мощным фактором укрепления нашего морального духа и боеспособности. Основоположник современного Абхазского государства Владислав Ардзинба отмечал: "Мы не забыли то утро, когда первые отряды добровольцев, перейдя через перевал, пришли в Гудауту. Одна только весть об этом передавалась из уст в уста, удесятеряла наши силы".  Более 260 добровольцев погибло за свободу Апсны. Склоняем головы перед их памятью и низко кланяемся матерям, воспитавшим героев", — сказал Хаджимба.

День добровольца отмечают в Абхазии
© Sputnik Бадри Есиава
День добровольца отмечают в Абхазии

Юбилей Победы в Отечественной войне народа Абхазии президент назвал общим праздником.

"Рядом с нами встали братья из республик Северного Кавказа и Юга России, Южной Осетии и Приднестровья, представители диаспор стран дальнего зарубежья. Все они, как один, забыв про смертельную опасность, боролись за общую победу над врагом", — подчеркнул глава государства.

Директор Музея Боевой Славы имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба Мзия Бейа напомнила в своей речи о том, что на помощь абхазскому народу в те годы прибыли представители более 30 национальностей.

День добровольца отмечают в Абхазии
© Sputnik . Бадри Есиава
День добровольца отмечают в Абхазии

"Наши братья добровольцы внесли огромный вклад в победу Абхазии в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Их присутствие, особенно на первых этапах войны, сказывалось на поднятии боевого духа абхазских воинов", — отметила Бейа и добавила, что после завершения войны память о ратных подвигах добровольцев нашла свое отражение в названиях улиц городов Абхазии.

В завершение праздничного вечера показали документальный фильм Владимира Зантария и Нателлы Акаба о бывшем министре юстиции Российской Федерации, человеке, который на протяжении многих лет отстаивал интересы народов Кавказа и Абхазии в частности, Юрии Калмыкове.

В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов участвовали более двух тысяч добровольцев, из них 51 человек был удостоен звания "Герой Абхазии", 247 награждены орденом Леона, 623 бойца получили медали "За отвагу". В ходе войны погибли более 260 добровольцев.



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