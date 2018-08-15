Курбаныхуа в Абхазии объявлен праздничным нерабочим днем

Курбан-байрам (абхазское название праздника- Курбанныхуа) – один из двух больших мусульманских праздников.

СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Курбанныхуа – Распоряжением премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия вторник 21 августа объявлен праздничным нерабочим днем в связи с Курбанныхуа (абхазское название мусульманского праздника Курбан-байрам).

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Мусульманский праздник жертвоприношения — Курбан-байрам отмечают в Абхазии как и во всем мире. В Абхазии праздник имеет свое национальное название — Курбанныхуа.

Его отмечают через 70 дней после празднования Ураза байрам, то есть на десятый день двенадцатого месяца лунного календаря мусульман, и длится он на протяжении трех-четырех дней.

Мусульмане, которые живут в достатке, совершают жертвоприношение и раздают мясо нуждающимся в качестве милостыни. Таким поступком мусульмане проявляют заботу, солидарность с ближними.

В этот день принято молиться за усопших. В следующие после праздника дни необходимо посещать родственников и друзей.