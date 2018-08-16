Приговор убийцам российского туриста Кабанова вступил в силу

Разбойное нападение на российских туристов из Москвы, в результате которого погиб один из отдыхающих — Андрей Кабанов — было совершено в селе Приморское Гудаутского района 11 июля 2017 года.

СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Приговор братьям Адгуру и Дауру Джинджолия, которые признаны виновными в убийстве российского туриста Андрея Кабанова в июле 2017 года, вступил в силу, сообщила пресс-служба Верховного суда Абхазии в четверг 16 августа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Убийцам российского туриста Кабанова вынесен приговор

Разбойное нападение на российских туристов из Москвы, в результате которого погиб Кабанов, было совершено в селе Приморское Гудаутского района 11 июля 2017 года. Вместе с погибшим были супруга Наталья Кабанова, двое их детей и семья Чижиковых — Николай и Наталья, тоже с двумя маленькими детьми.

Адгур и Даур Джинджолия за убийство Андрея Кабанова получили по 18 лет тюрьмы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с конфискацией имущества.

За все послевоенное время в Абхазии это было первое убийство туристов. По тревоге были подняты все силовые структуры республики. Убийц искали не только с земли, но и с воздуха, задействовав вертолет Минобороны.

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Установить и задержать подозреваемых в этом преступлении удалось всего лишь через несколько дней, ими оказались братья Адгур и Даур Джинджолия, жители села Абгархук Гудаутского района. Они во всем сознались.

Как сообщала пресс-служба Генпрокуратуры, задержать подозреваемых за столь короткое время удалось в результате совместных действий подразделений СГБ и МВД республики.

27 июля прокуратура Гудаутского района предъявила обвинение братьям Джинджолия, задержанным по подозрению в нападении на группу туристов и убийстве Андрея Кабанова.