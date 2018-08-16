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Президент представил Минобороны Абхазии нового начальника Генштаба

Президент представил Минобороны Абхазии нового начальника Генштаба

© Sputnik
В Абхазии
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Собрание коллектива Министерства обороны, посвященное вступлению в должность нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии, прошло 16 августа.

СУХУМ, 16 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба представил коллективу Министерства обороны нового начальника Генштаба Вооруженных сил Абхазии, генерал-майора Василия Лунева 16 августа.

Генерал-майор Василий Лунев
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия
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"Перед руководством Генштаба стоит задача укрепления боевой готовности всех подразделений, входящих в структуру Министерства обороны, и взаимодействие с другими структурами. Сегодняшнему начальнику предстоит сложная  задача продолжить те отношения, которые мы в течение нескольких лет выстраиваем с Российской Федерацией. Это вопросы, связанные с темой оснащения нашего военного ведомства, создание условий софинансирования, потому что жизнь требует совершенно новых подходов. Я не сомневаюсь, что нынешнее руководство Генерального штаба сделает все, чтобы наша армия стала еще крепче", —  сказал президент.

Василий Лунев поблагодарил главу государства и Министерство обороны за оказанное доверие.

"Основной задачей я вижу для себя и своих подчиненных поддержание высокой боевой готовности Вооруженных сил для обеспечения мира и безопасности на территории республики. Для этого необходимо очень много и напряженно трудиться не только Генеральному штабу, но и всем структурам, которые должны обеспечить безопасность народа. Я думаю, что этот вопрос совместно с Российской Федерацией и народом Абхазии будет решен, и республика будет уверенно двигаться вперед вместе со своими Вооруженными силами", — заявил новый начальник Генштаба.

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Лунев сменил на этом посту Анатолия Хрулева, который командовал Генеральным штабом  Вооруженных сил Абхазии с мая 2015 года.

Василий Лунев родился в 1956 году в Челябинской области. Окончил военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Проходил службу на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. В феврале 2008 года Лунев был назначен на пост министра обороны Республики Южная Осетия. В августе 2008 года  во время "Пятидневной войны" фактически командовал 58-й армией Северо-Кавказского военного округа и получил ранение в бою под Цхинвалом. С 2013 года был военным советником Российской Федерации в Алжире.



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