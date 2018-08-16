Барциц об участии Абхазии в "Золотой осени-2018": за свою продукцию не стыдно

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2018", которую смогут посетить не менее 300 тысяч посетителей, будет открыта в Москве с 10 по 13 октября.

СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в интервью Sputnik выразил надежду на то, что абхазская продукция на выставке "Золотая осень-2018" будет номинирована на призы.

"Потому что нам за свою продукцию не стыдно. За свою небольшую историю представления продукции в "Золотой осени" Абхазия уже снискала определенный авторитет. Абхазия традиционно участвует в "Золотой осени" и пользуется особым вниманием со стороны участников и организаторов. Республика несколько раз завоевывала гран-при, и много медалей получали производители, поэтому мы хотим особенно хорошо выступить в этом году, об этом мы говорили в Кабинете Министров", — подчеркнул Барциц.

Торгпред Абхазии в России отметил, что линейка абхазских товаров будет расширена, будет большее количество брендов в сравнении с прошлыми годами.

"Иногда мы встречаемся с инертностью производителей. То есть они привезли свою продукцию, а дальше бюрократическую часть работы, в которой мы им всячески помогаем, им иногда делать не хочется. Но не стоит так поступать. Произведенную продукцию, которая выстрадана, привезена на "Золотую осень", нужно представить не стесняясь. Тем более что, как правило, качество продукции у нас самое высокое", — сказал Барциц.

Олег Барциц выразил уверенность в том, что Абхазия не затеряется в представительном форуме "Золотая осень – 2018".

"У нас уже есть опыт участия в таком крупном форуме, достаточно сказать, что в предыдущие пару лет упор организаторов, руководителей агропромышленной отрасли России был сделан на страны БРИКС, эти страны активно участвовали в импортовозмещении. И мы постарались поучаствовать в этом проекте, скажу прямо, что не все удалось, к сожалению, пока что это окно возможностей, и нам нужно производить активные действия", — подчеркнул он.

В этом году ожидается довольно серьезное зарубежное представительство, естественно, сказал Барциц.

"Будут представлены и регионы России, и около двадцати зарубежных стран. Уровень выставки достаточно высок, партнером в этом году является Япония, они будут представлять свою продукцию, достижения научно-технического прогресса в аграрной сфере. Будут также участники и в культурной программе из Японии", — добавил он.

В "Золотой осени-2018" будут также представлены и новые абхазские бренды.

"В частности, вчера мы получили заверение от руководителей Министерства сельского хозяйства о том, что в ближайшие дни будет начата эксплуатация завода по производству, фасовке и очистке меда, это отрадный факт.

Торговое представительство на протяжении практически полутора лет активно работало для того, чтобы развернуть интерес рынка в сторону абхазских производителей, в том числе и меда. Мы считаем, что продукция наших пчеловодов – это будет серьезная экспортная позиция, которая позволит нашим предпринимателям, селянам получить выгоду", — сказал торгпред.

Участие в "Золотой осени-2018" будут принимать производители, которые уже себя зарекомендовали с положительной стороны, заметил Барциц.

"В основном эти предприятия нам хорошо известны, это два наших винзавода, Сухумский пивзавод и другие компании, их 15-16. Мы благодарны им за многолетнее сотрудничество, это и производители наших замечательных напитков, лимонадов, соков, сейчас появились еще производители джемов, это компания "Дары Абхазии", которая много лет участвует", — рассказал Олег Барциц.

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Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия подписал распоряжение о создании рабочей группы по организации участия абхазской делегации в двадцатой Российской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2018", сообщает сайт Кабинета Министров республики.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" ежегодно проводится Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

С 10 по 13 октября 2018 года экспозиции "Золотой осени" в павильонах и под открытым небом вновь смогут посмотреть не менее 300 тысяч посетителей.

Абхазские предприниматели примут участие в Российской агропромышленной выставке "Золотая осень" в седьмой раз.