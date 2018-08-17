Куда приводят мечты: абхазский подросток покоряет Москву

О возможностях и мечте, о съемках в "Ералаше" и актерской академии в Москве, о непонимании и поддержке, рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik Абхазия молодой актер, студент московского института современных искусств, член союза молодых блогеров России Леон Барциц.

Асида Квициния, Sputnik

"Утром рано мне позвонили и пригласили на кастинг в сочинскую студию "Ералаш". С самого детства я мечтал стать актером. И с этого кастинга началась моя дорога к мечте. Киноиндустрия в Абхазии находится в начале своего развития. Фильмы снимаются редко, и кинопроб практически не бывает, поэтому я искал в интернете кастинги, которые проходят в Сочи. Так я наткнулся на кастинге студии "Ералаш", — начал свой рассказ молодой актер Леон Барциц.

Прослушивание проходило в самой студии, актеры перед камерой зачитывали стихи и отрывки из прозы. Через три дня участникам объявляют результаты, победители получают возможность пройти девятимесячную программу обучения актерскому мастерству в студии "Ералаш", принять участие в учебных, а затем уже в профессиональных съемках.

"В ожидании своей очереди я немного волновался. Но настал мой час, и я смог быстро собраться. На кастинге прочел свое стихотворение про Русь, эпизоды из советских фильмов "Ирония судьбы", "Любовь и голуби". Мы показывали этюды, должны были упасть в обморок, расплакаться. Задания во время прослушивания я исполнял с легкостью", — вспоминает Леон.

Публикация от Леон Барциц (@leon_official) 2 Авг 2017 в 11:42 PDT

Три дня были тяжелыми для начинающего актера. Результаты не приходили, и Леон уже перестал надеяться.

"Все это время я не ел и не спал, три дня длились бесконечно долго, я почти смирился с тем, что никто не позвонит, как вечером раздался звонок, и мне сообщили, о том, что я принят. Из двух тысяч участников прошли только 17", — радостно рассказывает актер.

Публикация от Леон Барциц (@leon_official) 7 Апр 2017 в 12:03 PDT

Из "Ералаша" в Москву

Актерское мастерство в студии "Ералаш" преподавала известная радиоведущая Дарья Куликова, которая сейчас работает на радио "Европа плюс". Через ее страницу в социальной сети Инстаграм Леон узнал о том, что на интервью Дарьи Куликовой приехала певица Диана Ди. Во время беседы она объявила слушателям о том, что устраивает конкурс "Мечты становятся реальностью".

По условиям конкурса участники должны были выложить видео, где они рассказывают о своей мечте, которую Диана Ди обещает исполнить.

"За час до окончания конкурса я выложил видео, оно было искренним, но не креативным. Не знаю, как мне повезло. В последний день конкурса я открыл чат в соцсети Инстаграм, посмотреть пришло ли сообщение, и увидел, как мне печатают ответ. Я победил! Мне написали, что я прошел, и что Диана Ди приглашает меня на презентацию своего нового клипа в Москву, где она расскажет, как исполнит, мою мечту", — восторженно рассказывает он.

Публикация от Леон Барциц (@leon_official) 4 Авг 2017 в 9:40 PDT

Занятия в студии "Ералаш" продолжались, когда Леон узнал, о том, что стал победителем конкурса, и из сотен видео выбрали именно его. Долго не думая, актер стал собираться в Москву.

"Именно там, в ресторане "Москва Сити", я впервые увидел многих российских звезд. Диана Ди позвала меня на сцену, она вручила мне сертификат на трехмесячное обучение актерскому мастерству в драматическом театре "Постскриптум". Стоять перед публикой было волнительно и даже страшно. Три месяца в Москве, актерское мастерство — это хорошая возможность, которую нельзя было упускать. Занятия в студии "Ералаш" пришлось приостановить. Я понимал, что надо воспользоваться сложившейся ситуацией, а где я буду жить все это время, кто будет мне помогать, я не знал. Но как оказалось мир не без добрых людей", — вспоминает актер.

Публикация от Леон Барциц (@leon_official) 16 Сен 2017 в 7:31 PDT

Мама Леона отправилась на вокзал купить билеты. По дороге случайно встретила своего знакомого Вячеслава Мхонджия, они разговорились. Узнав о том, что Леон собирается в Москву на три месяца, но пока не знает, где будет оставаться, он предложил остановиться у него. Дети Вячеслава находились в Москве, и все три месяца Леон прожил с ними.

"За пережитый год мне сильно помогли многие люди: Дарья Куликова, Инар и Сабина Мхонджия, Олег Барциц и Анри Барциц. В самые важные моменты моей жизни я встречал много хороших людей, без их поддержки я бы не справился. В Москве мне было хорошо, еще в первый свой приезд я понял, что Москва — мой город. Быстрый ритм мегаполиса меня не пугал", — делится актер.

Занятия в драмтеатре "Постскриптум" проходил два раза в неделю по три часа.

"Я ошибочно предполагал, что при наличии таланта, актером быть несложно. Талант — это десять процентов успеха, 80 процентов — это трудолюбие, а остальное — обычное везение. За хорошим актером стоит колоссальный труд. В театре мы ставили разные этюды, и иногда делали такие упражнения, который со стороны могли бы показаться смешными, ходили по аудитории и старались не столкнуться друг с другом. Мне нравилась атмосфера, которая царила там, мы приходили в театр, как к себе домой. Многие народные артисты и известные актеры проводили там свои репетиции и преподавали нам", — вспоминает он.

Мир возможностей

Пока Леон находился в Москве, он посещал кастинги, заполнял анкеты, старался попасть на все доступные прослушивания.

"Еще один счастливый случай произошел со мной в Москве. Я наткнулся в интернете на объявления кастинга на шоу "Новогодний парад звезд", который показывают ежегодно на канале Россия 1. Нужны были люди на массовку, они должны были исполнять роль гостей шоу, сидеть в зале рядом с приглашенными звездами. Ведущие этого шоу были Филипп Киркоров и Андрей Малахов. Попасть туда практически невозможно, но я решил попробовать", — продолжает он.

Публикация от Леон Барциц (@leon_official) 15 Ноя 2017 в 3:16 PST

Съемки проходили в киностудии Мосфильм. С семи утра Леон стоял на морозе у входа в студию. На кастинг собралось больше трехсот людей. Через некоторое время к людям вышли режиссеры с проходными талонами. Талонов было всего 50. Началась давка, Леон постарался пробиться вперед, и один из режиссеров удивленный его настойчивостью отдал ему пропуск и пропустил в студию.

"Стоя позади всех тебя могут не заметить. Когда к нам подошел режиссер, я протолкнулся вперед, и меня заметили. Съемки длились сутки. Было непросто сидеть все это время на диване, хлопать и улыбаться. Свет софитов вызывает головную боль, многие не выдерживают. Вся съемочная команда в триста человек волнуется и бегает. Перерывы длятся не больше пяти минут, и их используют, чтобы попить воды, а затем быстро на свое место, пока никто не занял. Атмосфера напряженная, но мне нравилось там находиться, и все сложности я стойко переносил", — с гордостью отметил он.

По словам начинающего актера, участие в таких проектах — большая удача. Популярность приходит с опытом, на главные роли берут не сразу, в приоритете всегда звезды, за которыми большие рейтинги и толпы зрителей. В начале актерской карьеры необходимо получить опыт второго, третьего плана, поучаствовать в массовках, понемногу приближаясь к своей цели, считает Леон.

Публикация от Леон Барциц (@leon_official) 31 Июл 2017 в 4:34 PDT

Один из 70 тысяч

В академии кино и шоу бизнеса Яны Рудковской проходил набор, Леон слышал об этом кастинге, но попасть туда у него не получалось.

"Занятия и разные обстоятельства заставляли меня откладывать поездку на кастинг. Я не думал, что из этого что-то может выйти, но решил попробовать. Мне вручили номерок, я был 62-тысячным, шансов немного, но попытать счастье стоит. У меня была хорошая подготовка и небольшой опыт за плечами. Набор проходил на три агентства — актерское, модельное и эстрадное. Заполняя анкету, подчеркнул все три, куда бы ни взяли, хорошо. Но получилось так, что все три и предложили", — радостно делится актер.

Эстрадное агентство предложило Леону записать песню с одним из звезд российской эстрады, но для этого он должен был остаться еще на три месяца, чтобы поставить голос и ходить на репетиции. В свою очередь актерское агентство академии предлагало молодому актеру годовое обучение и создания портфолио.

"Мне предложили записать песню либо с Димой Биланом, либо с Тимати. Так мне еще не везло, я понимал, что решается моя судьба, выбор стоял сложный. Но все это было небесплатно, в Москве мне негде оставаться. Это, конечно, принесло бы мне популярность, но я преследую другую цель, для меня очень важно получить образование, все остальное еще придет. Я решил, что лучше потрачу деньги на поступление и обучение", — говорит он.

Решение было принято, дома ждала школа и экзамены, Леон вернулся в Абхазию 22 декабря, за шесть дней до Нового года, он успешно сдал все предметы в школе и стал готовиться к поступлению.

В Абхазии не поймут

Самым тяжелым периодам для Леона оказалось возвращение домой.

"Друзья изменили свое отношение ко мне, многие из них от меня отвернулись. Я спел с Ольгой Бузовой, и обществом это было воспринято плохо. Она давала интервью на RU TV, я подошел взять у нее автограф и попросил спеть с ней — она согласилась. Записав наше небольшое выступление на телефон, я выложил это в соцсеть, что вызвало такую агрессивную реакцию. Все показывали на меня пальцем, обсуждали меня и смеялись. Бузова может не нравиться, но что плохого в "Ералаше"? Я бы радовался за друга, если бы он там снялся. Мне было тяжело, но со временем я просто перестал обращать внимание на их некрасивое поведение. Я не делаю ничего плохого, чтобы заслужить такое отношение", — сетует Леон.

Публикация от Леон Барциц (@leon_official) 31 Дек 2017 в 5:46 PST

Неожиданный прием на родине расстраивал Леона, странно вели себя не только знакомые и друзья актера, но также учителя, пытаясь пародировать его и высказывая насмешки в адрес мальчика.

"Когда я вернулся в школу, даже учителя себя странно вели, поведение их казалось мне глупым, но мои одноклассники себе такого не позволяли. Они поддерживали меня, за что я им был очень благодарен", — вспоминает начинающий актер.

Леон, несмотря на большой конкурс, сдал успешно экзамены и поступил в московский институт современного искусства.

"Актерское образование не дает гарантий на успех в будущем. И я решил поступить на смежный факультет, второй специальностью выбрал дизайн. Эта работа с логотипами в кино. Профессия более стабильная и даст мне возможность подрабатывать во время учебы. Своих целей я не изменил, я стану актером, но эта специальность мне также интересна", — добавил он.