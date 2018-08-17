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17 августа 1993 года: Грузия сорвала график вывода войск из Абхазии

© Фото : Жора Цвижба
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (369)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из оперативной сводки Минобороны Республики Абхазия и  сообщения пресс-службы Верховного Совета Республики Абхазия: 

"17 августа противник обстрелял высоту Апианда, освещал ее ракетами. В этом районе наблюдается передвижение грузинских войск в количестве 150–160 человек. В районе населенного пункта Цагера замечено скопление живой силы и техники противника. В 16:55 по населенным пунктам Кацихабла, Бедия велся обстрел из гранатометов. Наблюдается передвижение техники противника из Сухума в Очамчиру – 1 танк, 7 БМП, 6 автомашин. В 18:00 в том же направлении прошли 4 танка, 2 БМП.

17 августа в Сухуме состоялась рабочая встреча Объединенной комиссии по урегулированию военного конфликта в Абхазии. Члены Объединенной комиссии  инспектировали места дислокации артиллерии, техники, личного состава грузинских войск. Практически грузинской стороной сорван график вывода войск из города Сухум. Инспекция зафиксировала в городе наличие местных грузинских формирований, а также бронетехники. Принято решение 18 августа повторить инспекционную поездку.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (369)
Теги:
413 дней, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Абхазия


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