17 августа 1993 года: Грузия сорвала график вывода войск из Абхазии

Из оперативной сводки Минобороны Республики Абхазия и сообщения пресс-службы Верховного Совета Республики Абхазия:

"17 августа противник обстрелял высоту Апианда, освещал ее ракетами. В этом районе наблюдается передвижение грузинских войск в количестве 150–160 человек. В районе населенного пункта Цагера замечено скопление живой силы и техники противника. В 16:55 по населенным пунктам Кацихабла, Бедия велся обстрел из гранатометов. Наблюдается передвижение техники противника из Сухума в Очамчиру – 1 танк, 7 БМП, 6 автомашин. В 18:00 в том же направлении прошли 4 танка, 2 БМП.

17 августа в Сухуме состоялась рабочая встреча Объединенной комиссии по урегулированию военного конфликта в Абхазии. Члены Объединенной комиссии инспектировали места дислокации артиллерии, техники, личного состава грузинских войск. Практически грузинской стороной сорван график вывода войск из города Сухум. Инспекция зафиксировала в городе наличие местных грузинских формирований, а также бронетехники. Принято решение 18 августа повторить инспекционную поездку.

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