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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (764)
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В выходные дни из-за волнового циклона, который сформировался над восточной территорией Черного моря, в результате смены теплых масс воздуха на относительно холодные с севера выходные дни на территории Абхазии погода изменится, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в выходные дни на территории Абхазии погода изменится: переменная облачность в субботу днем, в воскресенья ночью и утром кратковременный дождь, возможна гроза.

Атмосферное давление ниже нормы, 757 миллиметров ртутного столба.

Ветер – умеренный, 2-7 метров в секунду с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +17˚С, днем воздух прогреется до +30°С

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды – умеренное, силой в один-два балла.

Относительная влажность воздуха, 70-90 %.

Темы:
Погода в Абхазии (764)


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