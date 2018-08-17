Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в выходные дни на территории Абхазии погода изменится: переменная облачность в субботу днем, в воскресенья ночью и утром кратковременный дождь, возможна гроза.
Атмосферное давление ниже нормы, 757 миллиметров ртутного столба.
Ветер – умеренный, 2-7 метров в секунду с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +17˚С, днем воздух прогреется до +30°С
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды – умеренное, силой в один-два балла.
Относительная влажность воздуха, 70-90 %.