18 августа 1993 года: грузины разрушают памятники архитектуры

Из газеты "Республика Абхазия": Лицо фашизма.

"52 года назад, когда я был студентом Ленинградского университета, началась Великая Отечественная война. Много слышал (а многому был и непосредственным очевидцем), о вершимых немецкими палачами в отношении духовных ценностей мерзких делах. Однако то, что совершают с культурой абхазского народа грузинские пираты – оккупанты, не идет ни в какое сравнение с прошлым. Колонизаторской программой грузинских фашистов предусматривается духовное порабощение народа Абхазии, полная ликвидация его культуры, низведение людей негрузинской национальности до положения бессловесных, покорных рабов. Я не смог выехать сразу после оккупации из своего дома близ Сухума. Ко мне пришел представитель полиции и сообщил, что я нахожусь под домашним арестом. После этого не раз приходили из штаба оккупантов, чтобы пограбить. Среди приходивших попадались и "грамотные", читавшие мне нравоучения по разным вопросам, в том числе и по вопросам образования абхазов. Один из посетителей говорил примерно так: "Если мы (т. е. грузины) будем обучать абхазцев, русских и других читать и писать, то впоследствии это обернется против нас. Образование даст более развитым из них возможность изучать историю, овладеть историческим опытом, а затем развивать политические идеи, которые не могут не быть губительными для наших интересов". Далее мой поучитель говорил: "Нельзя, чтобы они (т. е. мы, абхазы) знали больше, чем значение дорожных знаков. Обучение в области географии может быть ограничено одной-единственной фразой: "Столица Абхазии – Сухуми". Математику и все подобное им совершенно не нужно знать". По мнению другого фашиста – мародера, грабителя, считавшего себя слишком грамотным для беседы со мной, культурный и духовный уровень покоренных народов, абхазцев и других, должен быть примерно таким: "Простой счет, самое большое – до 500, умение расписаться, внушение, что божественная заповедь заключается в повиновении грузинам. При этом нужно быть честными и старательными. Умение читать считаю не нужным". Еще до нападения на Абхазию грузинские националисты имели достаточный опыт удушения культуры т. н. "неполноценных народов", разрушения культурных ценностей, уничтожения интеллигенции. Этот опыт они и развивают сегодня на территории оккупированной Абхазии. Заранее, в деталях, были спланированы мероприятия по ликвидации культуры Абхазии. Надо полагать, что были разработаны специальные инструкции, в которых подробно перечисляется, какие культурные ценности подлежат вывозу, а какие должны быть уничтожены. Детальное изучение этого – дело будущего. В первую очередь оккупанты стремились ликвидировать систему народного образования. Закрывались негрузинские школы, здания школ используются в военных целях. Разрушен Абхазский государственный университет. Оборудование лабораторий и кабинетов, уникальные экспонаты университетских коллекций, библиотека вывезены в Тбилиси… Той же участи подверглись научно-исследовательские институты. Уничтожается интеллигенция как носительница культуры народа, грабятся личные архивы, люди подвергаются изощренным издевательствам. Оккупанты стремятся вытравить из нашего сознания память о героическом прошлом нашей Родины. С этой целью они повсеместно разрушили или разрушают наши исторические памятники, музеи. Погромщики безжалостно превращают в развалины многие прекрасные памятники архитектуры, вывозят в Тбилиси художественные ценности. Оккупанты не ограничиваются грабежом культурных ценностей, принадлежащих государству, но и реквизируют их у частных лиц. То, что по каким-то причинам не могут вывезти, сжигают или продают. Осквернению и глумлению подвергаются дорогие нашим людям памятные места, подлинно народные святыни. Народы этого не забудут. Память народная – не школьная доска, на которой можно что-то написать и тут же стереть. И если до сих пор еще из жизни человечества не ушли те черные силы, которые породили фашизм со всеми присущими ему человеконенавистническими проявлениями, то надо бороться с этими силами, всеми средствами и всем миром. Это должны понять все. Я верю, что суд истории будет справедлив".

Антон Адлейба, Пицунда.

Газета Республика Абхазия, 18 августа 1993 год.

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