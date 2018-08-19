19 августа 1993 года: Ардзинба заявил о срыве Грузией Соглашения о выводе техники

В объединенную комиссию по контролю за выполнением соглашения о прекращении огня в Абхазии и механизме контроля за его соблюдением:

"В соответствии с Соглашением о прекращении огня в Абхазии и механизме контроля за его соблюдением 11 августа 1993 года должен был завершиться вывод вооруженных формирований из Абхазии. Грузинская сторона не обеспечила выполнение этого условия. Срок вывода был продлен до 16 августа, однако этот срок был сорван. По состоянию на 19 августа 1993 года не завершен вывод боевой техники и артиллерии грузинской стороной. Часть этой техники, а также вооруженные формирования грузинской стороны, вопреки условиям развода войск сторон, не выведены из города Сухум в район сосредоточения и формирования батальона внутренних войск. Тем самым создаются препятствия для решения вопроса о возобновлении нормальной деятельности в городе Сухум законных органов власти, то есть структур власти, существовавших до вторжения грузинских войск на территорию Абхазии. Руководство Республики Абхазия считает необходимым, чтобы Объединенная комиссия в соответствии с Соглашением рассмотрела вопрос о незамедлительном завершении вывода войск Грузии из Абхазии и обеспечила условия для возобновления работы законных органов власти в городе Сухум".

Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба.

Г. Гудаута

19 августа 1993 года.

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