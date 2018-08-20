20 августа 1993 года: Абхазия пытается наладить торговую связь с регионами России

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Обращение председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба к президенту Российской Федерации Борису Ельцину:

"Уважаемый Борис Николаевич! В настоящее время, когда благодаря усилиям руководства Российской Федерации появилась надежда на установление мира в Абхазии, восстановление разрушенного войной хозяйственного комплекса республики приобрело для нас первостепенное значение.

Огромные масштабы разрушений ставят нас перед необходимостью поиска приемлемых в условиях ограниченных финансовых возможностей путей снабжения населения и возвращающихся в места постоянного проживания беженцев продуктами питания, предметами первой необходимости и другими товарами.

Исходя из изложенного и зная Ваше доброе, дружеское отношение к нашей республике, просим Вас оказать содействие в заключении торгово-экономических соглашений Республики Абхазия с Краснодарским, Ставропольским краями, Ростовской областью и открытии в этих регионах России наших представительств для координации усилий по их реализации".

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