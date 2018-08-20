Абхазские курсанты, поступившие в российские военвузы, приняли присягу

СУХУМ, 20 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Курсанты, поступившие в высшие военные вузы Российской Федерации, приняли военную присягу в парке у Мемориала Славы в Сухуме в понедельник 20 августа.

С принятием военной присяги курсантов поздравил первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Принятие присяги курсантами, поступившими в военные вузы России

"Товарищи курсанты, сегодня на этом священном месте вы приняли военную присягу на верность Родине. Руководство Министерства обороны возлагает на вас большие надежды, что вы будете учиться прилежно, что дисциплина будет на высоком уровне. Пройдет время, закончится учеба, и вы будете распределены в воинские части и подразделения для прохождения военной службы. Время быстро пролетит, во время учебы будет тяжело, но, как говорится, тяжело в учении — легко в бою", — сказал он.

Слова благодарности он выразил командованию и офицерам учебного центра, которые подготовили курсантов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Принятие присяги курсантами, поступившими в военные вузы России

"Я поздравляю вас с этим днем, те, кто избрал военную профессию, идут по правильному пути. Надеюсь, что вы будете придерживаться присяги, которую сегодня приняли, военный всегда держит свое слово, желаю вам успехов", — сказала мать курсанта Элеонора Когония.

Начальник учебного центра Минобороны Анри Барциц рассказал, что после успешной сдачи экзаменов, по приказу министра обороны Абахзии личный состав был зачислен в учебный центр Минобороны.

"В этом центре шла плановая подготовка по курсу молодого бойца, то есть мы их подготавливали для дальнейшего обучения в высших учебных заведениях. Курсанты поступили в высшие военные учебные заведения России, такие как Московское высшее общевойсковое командное училище, Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, а также Военный университет в Москве, Военно-медицинскую академию, Военно-воздушную академию, то есть в различные военные вузы по различным специальностям", — подчеркнул Анри Барциц.

Он отметил, что в этом году в российские военные вузы поступили пять девушек.

© Sputnik / Томас Тхайцук Принятие присяги курсантами, поступившими в военные ВУЗы России

"Они поступили в Военно-медицинскую академию и в Военный университет в Москве на специальность – психология. Все поступившие должны прибыть в свои военные-учебные заведения 30 августа, и с 1 сентября начнется плановая учеба", — сказал Барциц.

© Sputnik / Томас Тхайцук Принятие присяги курсантами, поступившими в военные ВУЗы России

Борис Бигвава поступил в Краснодарское летное училище, он говорит, что всегда увлекался техникой, ему нравилась авиация, потому и принял такое решение.

"Там учатся мои знакомые, меня заинтересовало это, и решил тоже попробовать поступить, у меня это получилось", — подчеркнул он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Принятие присяги курсантами, поступившими в военные ВУЗы России

В высшие военные учебные заведения Российской Федерации поступили 56 курсантов из Абхазии.