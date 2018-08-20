Суд по делу об убийстве Чолакяна: подсудимый отказался от услуг нового адвоката

На заседании суда в понедельник 20 августа было объявлено о том, что по требованию суда интересы подсудимого в дальнейшем будет представлять адвокат Сухумской городской коллегии адвокатов №1 Давид Каджая, которому было предоставлено 10 дней для ознакомления с материалами дела.

СУХУМ, 20 авг – Sputnik. Эдуард Адлейба отказался от услуг защитника, предоставленного по требованию работы суда, и настаивает на осуществлении его защиты адвокатом Ингой Габилаиа, ранее отказавшейся от защиты его интересов по делу. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Абхазии.

© Sputnik Сария Кварацхелия Адвокат Эдуарда Адлейба отказалась защищать его интересы в суде

Адвокат Инга Габилаиа заявила, что она отказывается от дальнейшего исполнения своих обязанностей по защите интересов подсудимого Эдуарда Адлейба на заседании суда 3 августа.

Свой отказ от принятой на себя защиты интересов подсудимого адвокат мотивировала подачей органами прокуратуры в Палату адвокатов Абхазии соответствующей жалобы о возбуждении в отношении нее дисциплинарного производства и с публикацией на официальном сайте пресс-службы Верховного суда Абхазии по данному делу от 18 июля. Данные действия оценены адвокатом как вмешательство в ее профессиональную деятельность, создание невыносимых условий для оказания помощи Эдуарду Адлейба.

По версии предварительного следствия, Эдуард Адлейба, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 5 апреля 2017 года пришел в дом Рафика Чолакяна в селе Гумиста Сухумского района и в результате ссоры убил хозяина выстрелом из огнестрельного оружия.

Чтобы скрыть преступление, пытался ударом по голове рукоятью пистолета убить супругу погибшего Людмилу Чолакян.

Следующее судебное заседание по данному делу назначено на 29 августа в 14:00 часов в здании Верховного суда Республики Абхазия.