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Прогноз

Прогноз погоды в Абхазии на 21 и 22 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (766)
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Во вторник и в среду на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 20 авг – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в среду вечером из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха  местами возможен небольшой дождь.

Атмосферное давление ниже нормы, 758 миллиметров ртутного столба, будет медленно повышаться.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до +17˚С,  днем воздух прогреется до +31°С.

Температура морской воды +27°С. 

Волнение морской воды умеренное, силой в один-два балла.

Относительная влажность воздуха 60-80 %. 

Темы:
Погода в Абхазии (766)
Теги:
погода в Абхазии, Абхазия


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