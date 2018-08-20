Прогноз погоды в Абхазии на 21 и 22 августа

СУХУМ, 20 авг – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в среду вечером из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха местами возможен небольшой дождь.
Атмосферное давление ниже нормы, 758 миллиметров ртутного столба, будет медленно повышаться.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью понизится до +17˚С, днем воздух прогреется до +31°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды умеренное, силой в один-два балла.
Относительная влажность воздуха 60-80 %.