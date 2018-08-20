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Прогноз погоды в Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (767)
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В течение недели на территории Абхазии относительно устойчивая погода, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 20 авг – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в течение недели в Абхазии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако в среду и четверг из-за незначительных смен воздушных масс и перепадов атмосферного давления вечером и ночью местами возможен небольшой дождь.

Атмосферное давление нестабильное. 

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 8 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +18°С, днем воздух прогреется до +32°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение на море слабое, силой в один-два балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии (767)
Теги:
погода в Абхазии


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