Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 20 авг – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в течение недели в Абхазии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако в среду и четверг из-за незначительных смен воздушных масс и перепадов атмосферного давления вечером и ночью местами возможен небольшой дождь.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 8 метров.
Температура воздуха ночью опустится до +18°С, днем воздух прогреется до +32°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение на море слабое, силой в один-два балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.