Школа начинается в субботу: когда в Абхазии наступит учебной год

СУХУМ, 20 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Учебный год в Абхазии начнется в субботу 1 сентября, сообщила корреспонденту Sputnik заместитель министра образования и науки республики Медея Ченгелия в понедельник 20 августа.

"Суббота, 1 сентября, объявлена рабочим днем в республике, и все ученики пойдут в школы в этот день", — сказала она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ашуба: Нанхуа - особенный праздник для абхазов

Согласно принятому производственному календарю, праздничными нерабочими днями в августе 2018 года будут 21, 27 и 28 числа.

Мусульманский праздник жертвоприношения Курбан-Байрам отмечают в Абхазии, как и во всем мире. В Абхазии праздник имеет свое национальное название — Курбанныхуа, его отмечают 21 августа.

День Международного признания Абхазии 26 августа будет отмечаться в воскресенье, поэтому понедельник 27 августа будет выходным днем.

В связи с празднованием Успения Пресвятой Богородицы 28 августа также будет выходным днем. В Абхазии Успение Богородицы или Нанхуа, (Моление Матери Божьей, Анане — ред.) – один из самых почитаемых праздников. Абхазы считают, что страна находится под покровительством Богоматери.