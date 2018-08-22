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Алексей Павловский

Павловский: Россия заинтересована в успехе современного абхазского государства

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Десятилетие со дня признания Россией Абхазии (10)
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Международная конференция "10 лет признания: итоги и перспективы" открылась в Сухуме в среду 22 августа.

СУХУМ, 22 авг — Sputnik, Бадрак Авидзба. Признав независимость Абхазии, предоставив ей гарантии безопасности и оказывая финансовую поддержку, Россия вложилась в проект под названием "Современное абхазское государство", и Россия заинтересована в успехе этого проекта, заявил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Алексей Павловский.

Конференция к 10-летию независимости Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Конференция к 10-летию независимости Абхазии открылась в Сухуме

"Необходимость и важность нашего сегодняшнего форума очевидна. 10 лет назад Россия сделала шаг в сторону качественного изменения положения Абхазии в системе международных отношений, была создана новая международная правовая политическая реальность", — добавил он.

Процесс государственного строительства за прошедшие годы не мог быть безмятежным, но при всех трудностях народ Абхазии сделал выбор в пользу независимости, отметил Павловский.

"Грузии давно пора вступить в уважительный диалог с Абхазией, прекрасную площадку для этого предоставляют Женевские дискуссии по Закавказью", — сказал представитель МИД России.

Однако вместо диалога Грузия продолжает предпринимать бесплодные попытки вернуть Абхазию под свой контроль, заметил он. Павловский отметил, что Россия видит в Абхазии надежного друга и партнера в Закавказье.

По его мнению, Абхазия проводит активную внешнюю политику, поддерживая культурные и экономические контакты со многими странами.

"Об этом говорит и большое количество иностранных представителей, присутствующих на этой конференции", — сказал Алексей Павловский.

Среди участников конференции ведущие политологи и политики из Абхазии, России, Германии, Великобритании, Швейцарии, Южной Осетии.

На Международной конференции "10 лет признания: итоги и перспективы" пройдет презентация Международного движения PROAbkhazia. Цель объединения — популяризация и сохранение историко-культурного наследия Абхазии, продвижение туристического потенциала.

Конференция организована Министерством иностранных дел Абхазии.

Темы:
Десятилетие со дня признания Россией Абхазии (10)
Теги:
Абхазия, Россия


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