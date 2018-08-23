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23 августа 1993 года: грузинские беженцы возвращаются в Сухум

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В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (375)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из газеты "Республика Абхазия"

Оперативная сводка Министерства обороны Абхазии:

"Грузинская сторона в нарушение Соглашения форсирует возвращение беженцев грузинской национальности в город Сухум, не завершив вывод войск и техники из Абхазии. Бойцы грузинской армии для сокрытия переведены в сотрудники полиции и комендатуры.

По сообщению командования Восточного фронта, 23 августа в 17:20  и 18:15 грузинские войска открыли огонь из гранатометов по населенным пунктам Бедия, Кацихабла. Жертв нет.

23 августа в Очамчырский район Абхазии введены шесть временных усиленных контрольных групп".

Темы:
"413 дней" (375)
Теги:
413 дней, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Абхазия


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    В скором времени компании из Азербайджана и России могут учредить совместные предприятия в сферах промышленности, фармацевтики и строительства.

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