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Лаборатория

Скорик о распространении кори в мире: в Абхазии болезни нет

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В Абхазии
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Высокий уровень распространения кори объявлен в России, Грузии и на Украине. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 37 человек за полгода скончались от последствий болезни.

СУХУМ, 23 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. В 2018 году в Абхазии не было зарегистрировано ни одного случая заболевания корью, сообщила в интервью радио Sputnik главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

Лаборатория
© Фото: Drew Hays
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Но, по словам главного врача, вероятность появления вируса в стране существует из-за высокого потока российских туристов, которые могут стать переносчиком болезни.  Для того чтобы не допустить распространения кори, Министерство здравоохранения с начала сентября проведет вакцинацию населения.

"Вакцинация начнется со школ. В первую очередь будут привиты те дети, которые в шесть лет должны были получить вторую дозу вакцины, но еще не получили. Также будут охвачены студенты, врачи, военнослужащие, сотрудники МВД и таможенники, из-за того что в летний сезон миграция очень активная, особенно из России, где заболевание активно развивается", — объяснила Скорик.

Вакцинация
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Санитарный врач уточнила, что  детям  необходимо делать прививки от кори два раза – при рождении и в 6 лет. Если человек не уверен, что был привит в детстве, то ему нужно повторить процедуру в 35 лет.

"Это обязательная вакцинация для наших детей. Один укол не несет никаких последствий, но зато мы защищаем не только детей, но и все население. Потому что смертельные случаи чаще всего возникают у взрослых, а если прививка сделана двукратно, то иммунитет сохраняется на всю жизнь".

Корь – инфекционное вирусное заболевание. Основные симптомы проявления вируса — высокая температура, воспаление слизистой оболочки рта, конъюнктивит, красная сыпь на коже. В основном болезнь проявляется среди детей, передается воздушно-капельным путем и при ненадлежащем лечении приводит к смерти.

Иммунизация в Абхазии
© Sputnik Леон Гуния
Иммунизация в Абхазии

В 2018 году Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном уровне заболеваемости в странах Европы и в России. С января по июнь 2018 года корью заболели 41 тысяча человек, из которых 37 погибли. Это самый высокий уровень смерти от вируса за последние восемь лет.

Теги:
Абхазия


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