Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 24 августа

СУХУМ, 23 авг – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в пятницу 24 августа в Абхазии будет малооблачная, удушливо жаркая погода, без осадков.
Атмосферное давление в норме, 759 миллиметров ртутного столба, будет медленно понижаться.
Ветер – умеренный, 2-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров.
Температура воздуха ночью опустится до +17˚С, днем воздух прогреется до +33°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды – умеренное, силой от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха, 60-80 %.