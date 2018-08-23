Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 24 августа

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Максим Гвинджия о периоде признания Абхазии: это было время романтиков К 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и 10-летию признания независимости республики Российской Федерацией экс-министр иностранных дел Максим Гвинджия в интервью Sputnik рассказал о том, какие события предшествовали признанию Абхазии и поделился своим мнением о развитии республики. 13

Сохранить лицо: как Абхазия борется с мошенниками и заботится о пострадавших туристах О том, как туристы находят "липовые" путевки, как противостоять мошенникам и как не стать их жертвой, обсудили в пресс-центре Sputnik Абхазия представители туристической индустрии республики и МВД Абхазии. 69