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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 24 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (769)
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В пятницу территория Абхазии будет находиться под влиянием блокирующего антициклона с северо-запада и гребня тепла с юга, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 23 авг – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в пятницу 24 августа в Абхазии будет малооблачная, удушливо жаркая погода, без осадков.

Атмосферное давление в норме, 759 миллиметров ртутного столба, будет медленно понижаться.

Ветер – умеренный, 2-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +17˚С, днем воздух прогреется до +33°С.

Температура морской воды +27°С. 

Волнение морской воды – умеренное, силой от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха, 60-80 %. 

Темы:
Погода в Абхазии (769)
Теги:
отдых в Абхазии, погода в Абхазии, прогноз погоды


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