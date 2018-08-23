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Генерал-лейтенант Хасан Лагустанович Харазия

Памятник генералу из Абхазии появится в Подмосковье

© Фото: abkhazmoscow
В Абхазии
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Генерал-лейтенант Хасан Харазия командовал десятой воздушно-десантной бригадой в Раменском в годы Великой Отечественной войны.

СУХУМ, 23 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Торжественная церемония открытия памятника генералу-лейтенанту Хасану Харазия пройдет в  Раменском 25 августа в 12:00, сообщила пресс-служба Московской абхазской диаспоры.

Мемориал генералу-лейтенанту Хасану Харазия. Фото с места события.
© Sputnik Бадра Авидзба
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"В этом году Хасану Лагустановичу исполнилось бы 110 лет. В связи с этим руководство города решило открыть памятник герою Великой Отечественной войны, ведь он командовал десятой гвардейской воздушно-десантной бригадой, которая формировалась в городе Раменское в годы войны и принимала участие во многих военных операциях. Хасан Лагустанович был также почетным гражданином города и председателем совета ветеранов", — сказал член совета "Союза десантников России" Станислав Колчин.

Харазия Хасан Лагустанович родился в 1908 году селе Мерхеул. В 1932 году окончил Северо-Кавказскую кавалерийскую школы в Краснодаре. В годы Великой отечественной войны командовал десятой гвардейской воздушно-десантной бригадой. Участвовал в боях под Тулой, Орлом и в Смоленской области. 

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После войны в 1959 году был назначен заместителем командующего войсками Уральского военного округа. Награжден орденом Ленина, орденами Красного Знамени и Суворова, двумя орденами Отечественной войны.



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