"Праздник признания": выставка абхазских фотографов пройдет в Сухуме

СУХУМ, 24 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Фотовыставка абхазских фотографов Ибрагима Чкадуа и Владимира Попова "Праздник признания" откроется в Центральном выставочном зале 26 августа, сообщила министр культуры Эльвира Арсалия на брифинге в Минкульте 24 августа.

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Фотовыставка будет посвящена десятилетию Международного признания независимости Республики Абхазия.

"Все фотографии, которые мы сможем увидеть, — это хроника событий 26 августа и тех дней, которые ему предшествовали. Многие из этих фотографий стали символами своего времени, они попали в мировые агентства, и для нас это тоже символы. Там есть и встречи иностранных делегаций, и празднование на площади, и встречи государственных деятелей. Я надеюсь, что жизнь этой выставки будет долговечной, потому что именно на фотографии будут ссылаться как на документальные источники", — сказала Арсалия.

Председатель союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг отметил, что представленные фотографии очень подробно описывают политическую и эмоциональную ситуацию в стране в годы, предшествующие международному признанию.

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"Это будут очень интересные и эмоциональные кадры нашей современной истории последних 25 лет, и каждый для себя найдет что-то интересное, что-то новое, узнает новые истории через фотографию. В каждой фотографии с удивительной четкостью изображены человеческие эмоции, которые отразили атмосферу тех событий", — отметил Хашиг.

По словам одного из авторов выставки Ибрагима Чкадуа, фотографы попытались запечатлеть наиболее важные политические визиты и события в послевоенной Абхазии.

© Sputnik . Асмат Цвижба Брифинг, посвященный открытию выставки абхазских фотографов Владимира Попова и Ибрагима Чкадуа "Праздник признания" в Министерстве культуры и историко-охранного наследия 24 августа

"Для меня было очень важно, чтобы была соблюдена хроника исторических событий. На выставке будут представлены фотографии именно послевоенного периода, мы как бы заново прошли эти годы. Это надо ценить, тот путь, который мы прошли, он достойный, и мы попытались показать это через фотографии", — рассказал фотограф.

Выставка продлится до 5 сентября, после экспонаты будут переданы в Абхазский государственный музей.