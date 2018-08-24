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Россиянка пыталась попасть в Абхазию по паспорту дочери

© Sputnik . Максим Богодвид
В Абхазии
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В Сочи рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 55-летней россиянки, пытавшейся незаконно проехать в Абхазию.

СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Россиянка пыталась приехать на отдых в Абхазию по паспорту дочери, сообщает новостной портал "Кубанские новости".

Граница
© Sputnik Томас Тхайцук
Гражданка Конго пыталась попасть в Абхазию по чужому паспорту

55-летняя россиянка хотела убедить пограничников, что предъявленный документ действительно принадлежит ей. Но на границе вычислили обман и женщину не пропустили. Как выяснилось позже, россиянка свой паспорт намеренно оставила дома.

"Накануне ее дочь приобрела железнодорожные билеты, чтобы свозить шестилетнего ребенка на черноморское побережье. Буквально в последний момент руководство предприятия, где работает девушка, отклонило отпуск. Тогда она решила отправить дочку к морю вместе с бабушкой. Женщина отдала матери билеты и свой паспорт", — объяснили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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