Кубанские казаки примут участие в Параде Победы в Сухуме

СУХУМ, 24 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. По согласованию с Министерством обороны приняли решение о том, что казаки Кубанского казачьего войска примут участие в параде, посвященном 25-летию Победы Абхазии, сказал заместитель губернатора Краснодарского края казачий генерал, Николай Долуда.

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Кроме того, казачество готово оказывать поддержку Абхазии в деле патриотического воспитания подрастающего поколения.

"Если вы нас поддержите, мы хотим, чтобы у вас были филиалы, направленные на патриотическое воспитание молодого поколения именно на территории Республики Абхазия", — продолжил он.

Николай Долуда сообщил, что на территории Краснодарского края организовано четыре тысячи казачьих классов и семь кадетских казачьих корпусов.

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"Из числа 53 тысяч казаков Кубанского казачьего войска мы подобрали наставников, которые умеют разговаривать с детьми любого возраста, начиная с первого по 11 класс", — рассказал заместитель губернатора Краснодарского края.

Ученики изучают традиции и культуру казаков, которые проживали на территории Краснодарского края, и современных казаков.

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"Если у вас появится такое желание, у ваших детей, мы готовы бесплатно принимать их, прежде всего из числа семей казаков Сухумского казачьего отдела в наши кадетские корпуса. Они будут на полном пансионе, то есть и проживание, и питание, и учеба. В субботу после обеда мы их отпускаем, в воскресенье вечером они возвращаются, и снова начинается учебный процесс. Учатся дети с 7 по 11 класс", — подчеркнул Долуда.

Начальник экспертного управления Администрации президента республики Аслан Барциц сказал, что рад приветствовать заместителя губернатора Краснодарского края в канун 10-летия признания независимости Абхазии и 25-летия победы в Отечественной войне.

"В 1992-1993 годах во время Отечественной войны народа Абхазии казаки встали рядом с абхазским народом, проявили мужество и героизм. Многие из них сложили головы за свободу абхазского народа, за это, конечно, безмерная благодарность и вечная память всем, кто сложил голову", — сказал он.

Аслан Барциц подчеркнул, что рассказ о патриотическом воспитании, которое проводится в Краснодарском крае, заслуживает внимания, и это применимо в Абхазии для укрепления национального кодекса поведения "апсуара".