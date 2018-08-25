25 августа 1993 года: грузинский военный эшелон ждет разгрузки в Очамчыре

Оперативная сводка Министерства обороны Абхазии из газеты "Республика Абхазия":

"На фронтах сухумского направления спокойно. Как и прежде, определенная часть военной техники грузинской армии сосредоточена в населенном пункте Дранда и Багмаран и не выведена за пределы Абхазии. В нарушение пунктов Соглашения продолжается усиленное возвращение беженцев грузинской национальности из всех районов в Сухум. Согласно подписанному протоколу трехсторонней комиссии сегодня, 25 августа, глава администрации города Сухум Нодар Хашба со своими службами должен возвратиться в столицу. На Восточном фронте тихо. Возвращенный с Ингура грузинский эшелон с военной техникой стоит в Очамчыре и ждет разгрузки. По данным командования Восточного фронта, техника будет перевезена морским путем.

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