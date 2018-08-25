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25 августа 1993 года: грузинский военный эшелон ждет разгрузки в Очамчыре

© Фото : Жора Цвижба
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (377)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Оперативная сводка Министерства обороны Абхазии из газеты "Республика Абхазия":

"На фронтах сухумского направления спокойно. Как и прежде, определенная часть военной техники грузинской армии сосредоточена в населенном пункте Дранда и Багмаран и не выведена за пределы Абхазии. В нарушение пунктов Соглашения продолжается усиленное возвращение беженцев грузинской национальности из всех районов в Сухум. Согласно подписанному протоколу трехсторонней комиссии сегодня, 25 августа, глава администрации города Сухум Нодар Хашба со своими службами должен возвратиться в столицу. На Восточном фронте тихо. Возвращенный с Ингура грузинский эшелон с военной техникой стоит в Очамчыре и ждет разгрузки. По данным командования Восточного фронта, техника будет перевезена морским путем.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (377)
Теги:
413 дней, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Абхазия


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