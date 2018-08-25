Сильные лидеры и жесткая позиция России: Мигранян о реализации абхазской мечты

О поворотном периоде для Абхазии, ее лидерах, признании независимости и о том, чего сегодня не достает республике, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

С лидерами повезло

Андраник Мигранян с Абхазией познакомился еще в далеком 89-м году. Тогда он отправился в Америку с советской делегацией, которую возглавлял абхаз Тарас Шамба. С ученым и политиком из Абхазии Мигранян близко сдружился.

"Мы с ним плотно общались. Я узнал об абхазских событиях 1989 года, о проблемах взаимоотношения между абхазами и грузинами. Абхазы всегда хотели жить свободно, хотели быть хозяевами собственной земли. Я знаю, что всегда здесь был дух протеста, потому что грузины пытались вытеснить абхазов, заполонить страну только грузинами, – рассказывает Мигранян. – И вот тогда Тарас Шамба был для меня открытием. Человек интеллектуал, высокообразованный, доктор наук, депутат Верховного Совета. И он мне всегда говорил: "Андраник, ты всем хорош, но у тебя есть один недостаток – ты не абхаз". Я отвечал: "Хорошо, Тарас, считай меня абхазом".

© Sputnik / Томас Тхайцук Мигранян об Ардзинба: "зажигал" людей вокруг себя

Позже, когда началась Отечественная война народа Абхазии в 1992 году, Мигранян часто приезжал в республику и как политолог давал объективную оценку грузино-абхазскому конфликту. Здесь же он познакомился с абхазским лидером Владиславом Ардзинба.

"Многие депутаты Советского Верховного Совета говорили мне, что это заводной человек с неиссякаемой энергией. Я же знал Владислава, как замечательного ученого, прекрасного публичного политика, который зажигал людей вокруг себя. Он мог собирать сторонников и создавать широкие коалиции из самых разных людей. У него было умение объяснять и убеждать других, что это в интересах народа. У него была харизма, он был очень умный, яркий и очень энергичный человек", – характеризует его российский политолог.

По его мнению, Абхазии крупно повезло, что в переломный момент, страну возглавил такой сильный лидер, как Владислав Ардзинба. И именно первый президент, отметил Мигранян, смог превратить абхазскую мечту о независимости, в реальность.

"Думаю, что для каждого народа счастье, когда в самые поворотные периоды появляются яркие сильные лидеры, которые определяют судьбу народа. Храбрый, свободолюбивый, древний абхазский народ много столетий не имел государственности. Я думаю, что одна из главных удач народа, что в нужное время оказался такой человек. В нем сидел вечный двигатель, и видимо, только такие люди в поворотные периоды истории могут возглавить важные движения, и могут добиться успеха, когда кажется, что это невозможно. Он верил, что мечту можно сделать былью, и он этого добился. Сначала была де факто независимая Абхазия, а потом она стала де-юре", – добавил политолог.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мигранян о признании независимости Абхазии: произошло то, что не имело никаких шансов

Трансформация российско-абхазских отношений



Политика России по отношению к Абхазии не всегда была однозначной. Это Мигранян объясняет зависимостью России от Вашингтона вплоть до начала 2000-х годов.

"Россия в 90-е годы была очень слабой. Она очень сильно зависела от Вашингтона по самым разным направлениям, начиная от кредитов в МВФ, когда России диктовали параметры по внутренней политике, до поведения России в решениях международных вопросов. Тогдашний премьер-министр Козырев готов был все это выполнять. Под давлением Запада России не было дела до Абхазии, до ее независимости. Ей важно было, чтобы Абхазия и Южная Осетия вернулись в лоно Грузии. Это была позиция Запада, это была позиция российских либералов", – поясняет он.

Уже с 2000-х годов, после прихода к власти Путина, Россия стала вести другую политику и по отношению к Абхазии.

"Россия, кстати, сделала очень серьезное предупреждение Западу: если вы признаете Косово, то это нам откроет дорогу к тому, чтобы мы признали Абхазию и Южную Осетию. Американцы, когда признавали Косово, не думали, что Россия пойдет так далеко. В 2007 году в своей речи в Мюнхене Путин сказал, что не допустит однополярного мира, и чтобы с их интересами не считались. В 2008 году был дан жесткий и решительный ответ. Россия дала отпор авантюре Саакашвили. И Грузия де-юре лишилась Абхазии и Осетии. Россия не только признала независимость республик, но и гарантировала им безопасность, что очень важно", – уверен Мигранян.

© Sputnik . Владимир Попов Николай Трапш: признав Абхазию, Россия вышла из навязанной Западом игры

Обретение статуса независимого государства, гарантированное одной из ядерных сверхдержав, Мигранян считает фантастическим достижением для Абхазии.

"Но и для России это еще означает, что государство остановило череду поражений и отступлений, – отметил он. – Это была экспансия, выражение российской воли и Россия, конечно, пыталась восстановить свое присутствие и влияние на постсоветском пространстве, на территориях, которые некогда были частью Российской империей, Советского Союза, но на других основах, уважая и права, и суверенитет, независимость Абхазии, имея очень тесные и глубокие отношения".

Новая полоса

После 2008 года, считает российский политолог, для Абхазии началась новая и интересная полоса.

"Что такое десять лет для государства и для истории? – задается он вопросом. – Это ничего. Но эти десять лет пошли на восстановление разрушенного войной хозяйства, на то, чтобы снова привлечь туриста, на то, чтобы сказать туристу, что здесь безопасно, красиво и вкусно. Есть большой прорыв в этом направлении, но еще многое предстоит. Потому что сегодня большая конкуренция во всем мире в сфере туризма. У Абхазии есть преимущества. Природа здесь уникальна. Но Абхазии не хватает рекламы. Очень многие страны тратят миллионы на рекламу. Но я надеюсь, что естественные преимущества Абхазии завоюют внимание туристов со всего мира".

Межгосударственные отношения России и Абхазии>>

Сегодня, по мнению Миграняна, Абхазии не стоит зацикливаться на признании со стороны и других стран.

"Признание независимости Абхазии – важно, важно, чтобы было больше признания, чтобы на международной арене Абхазия могла выступить, как реальный субъект. С другой стороны, одно признание независимости Абхазии сверхмощной державой – Россией вполне достаточно, чтобы Абхазия себя чувствовала абсолютно безопасной. Нужно сейчас решать внутренние вопросы, а внешние приложатся к этому", – уверен политолог.