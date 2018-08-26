Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 26 авг – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что во второй половине недели в результате нестабильности атмосферного давления и смены теплых масс воздуха на относительно холодные с северо-запада, погода изменится. Ожидается облачность с прояснениями, временами дождь с грозой.
Атмосферное давление – пониженное, будет расти.
Ветер, умеренный, 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров.
Температура воздуха ночью опустится до +17°С, днем воздух прогреется до +32°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение на море, слабое и значительное, от одного до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.