Прогноз погоды в Абхазии с 26 по 29 августа

СУХУМ, 26 авг – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что из-за незначительных перепадов атмосферного давления и температуры воздуха ночью местами возможны слабые осадки, морось, днем жаркая погода с высоким показателем ультрафиолетового излучения.
Атмосферное давление пониженное, 756-758 миллиметров ртутного столба.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +18˚С, днем воздух прогреется до +33°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды умеренное, силой в один-два балла.
Относительная влажность воздуха 60-80 %.