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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял делегацию Совета Федерации России

"Вместе мы сможем многое": Хаджимба встретился с делегацией Совфеда России

© Фото: presidentofabkhazia
В Абхазии
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Темы:
Десятилетие со дня признания Россией суверенитета Абхазии (27)
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Делегация Совета Федерации России посетила Абхазию с официальным визитом по случаю десятилетия признания независимости республики Российской Федерацией.

СУХУМ, 26 авг – Sputnik. Рауль Хаджимба провел встречу с представителями делегации Совета Федерации России в Сухуме 26 августа, сообщается на сайте президента Абхазии.

Рауль Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Рауль Хаджимба: созданы условия, которые позволяют Абхазии развиваться

Открывая встречу, президент отметил, что факт признания независимости Абхазии в 2008 году открыл новые возможности для развития государства и сотрудничества с Россией.

"У Абхазии появились новые возможности. Для нас очень важно взаимодействие с Россией, в первую очередь, по теме, близкой и вам, по вопросам единого оборонного контура и безопасности в целом. Та работа, которая проводится Пограничным управлением ФСБ Российской Федерации, дает нам возможность спокойно развивать свою страну. Выражаем вам благодарность за то, что вы сегодня находитесь с нами", — сказал президент.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Алексей Кондратьев отметил, что вне зависимости от международной оценки действий Грузии по отношению к Абхазии, российская сторона придерживается собственной позиции.

"Для нашей стороны участие в проведении работы по принуждению Грузии к миру стало не только честью, но и святой обязанностью по отношению к союзническому и миротворческому долгу", — добавил он.

Кондратьев также отметил важность совместного обеспечения мира и безопасности в Абхазии для плодотворного сотрудничества.

"Создание совместных условий для укрепления обороноспособности и самостоятельности в военном отношении — наша главная задача для обеспечения мира и безопасности в регионе. Абхазия сегодня сделала очень многое. Нужно отдать должное, страна существует в условиях санкций. Мы понимаем, какой это груз, давление со стороны. Но вместе, развивая межпарламентские, межправительственные, межрегиональные, связи, мы сможем многое", — сказал политик.

Представители Совета Федерации России примут участие в праздничных мероприятиях по случаю десятилетия признания независимости Абхазии.

Темы:
Десятилетие со дня признания Россией суверенитета Абхазии (27)


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