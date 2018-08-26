"Вместе мы сможем многое": Хаджимба встретился с делегацией Совфеда России

СУХУМ, 26 авг – Sputnik. Рауль Хаджимба провел встречу с представителями делегации Совета Федерации России в Сухуме 26 августа, сообщается на сайте президента Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рауль Хаджимба: созданы условия, которые позволяют Абхазии развиваться

Открывая встречу, президент отметил, что факт признания независимости Абхазии в 2008 году открыл новые возможности для развития государства и сотрудничества с Россией.

"У Абхазии появились новые возможности. Для нас очень важно взаимодействие с Россией, в первую очередь, по теме, близкой и вам, по вопросам единого оборонного контура и безопасности в целом. Та работа, которая проводится Пограничным управлением ФСБ Российской Федерации, дает нам возможность спокойно развивать свою страну. Выражаем вам благодарность за то, что вы сегодня находитесь с нами", — сказал президент.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Алексей Кондратьев отметил, что вне зависимости от международной оценки действий Грузии по отношению к Абхазии, российская сторона придерживается собственной позиции.

"Для нашей стороны участие в проведении работы по принуждению Грузии к миру стало не только честью, но и святой обязанностью по отношению к союзническому и миротворческому долгу", — добавил он.

Кондратьев также отметил важность совместного обеспечения мира и безопасности в Абхазии для плодотворного сотрудничества.

"Создание совместных условий для укрепления обороноспособности и самостоятельности в военном отношении — наша главная задача для обеспечения мира и безопасности в регионе. Абхазия сегодня сделала очень многое. Нужно отдать должное, страна существует в условиях санкций. Мы понимаем, какой это груз, давление со стороны. Но вместе, развивая межпарламентские, межправительственные, межрегиональные, связи, мы сможем многое", — сказал политик.

Представители Совета Федерации России примут участие в праздничных мероприятиях по случаю десятилетия признания независимости Абхазии.