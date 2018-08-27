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Флаг у Штаб-квартиры ООН

27 августа 1993 года: в Абхазию прибыла комиссия с участием ООН

© Sputnik . Сергей Гунеев
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (379)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

 27 августа 1993 года, согласно оперативной сводке Минобороны Абхазии, на фронте под Сухумом происшествий не было. В рамках договоренностей трехсторонней комиссий, делегация с участием представителей ООН проехала из Сочи к Нижнему Гумистинскому мосту. Но из-за того, что представители грузинской стороны не обеспечили им встречу и дальнейший проезд, члены инспекции были вынуждены вернуться в Гудауту.

"Сведений о действиях военного характера на Восточном фронте за сутки не поступало. Согласно договоренности сторон, 31 августа из г. Гудауты в г. Ткуарчал должна двинуться автоколонна с гуманитарным грузом", – сообщает газета "Республика Абхазия" со ссылкой на Министерство обороны республики.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (379)
Теги:
413 дней, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Абхазия


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