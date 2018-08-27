27 августа 1993 года: в Абхазию прибыла комиссия с участием ООН

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.
413 дней: 27 августа 1993 года
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27 августа 1993 года, согласно оперативной сводке Минобороны Абхазии, на фронте под Сухумом происшествий не было. В рамках договоренностей трехсторонней комиссий, делегация с участием представителей ООН проехала из Сочи к Нижнему Гумистинскому мосту. Но из-за того, что представители грузинской стороны не обеспечили им встречу и дальнейший проезд, члены инспекции были вынуждены вернуться в Гудауту.
"Сведений о действиях военного характера на Восточном фронте за сутки не поступало. Согласно договоренности сторон, 31 августа из г. Гудауты в г. Ткуарчал должна двинуться автоколонна с гуманитарным грузом", – сообщает газета "Республика Абхазия" со ссылкой на Министерство обороны республики.
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