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Владислав Ардзинба

29 августа 1993 года: Ардзинба настаивает на выводе грузинских войск

© Фото : из фотоальбома Владислав Ардзинба
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (381)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

По сообщению Министерства Абхазии, на Гумистинском и Сухумском направлениях спокойно, также спокойно на Восточном фронте. По данным Министерства обороны Республики Абхазия, грузинская сторона загружает в морской транспорт вместе с военной техникой и награбленное имущество. 30 августа в Сухум должны выехать представители трехсторонней комиссии для наблюдения за погрузкой военной техники.

29 августа в интервью Абхазскому телевидению Владислав Ардзинба прокомментировал свою  встречу с Борисом Ельциным от 24 августа. Он выразил удовлетворенность ее результатами. Глава Абхазии также сообщил, что абхазская сторона обратила внимание на то обстоятельство, что сроки фактически сорваны.  Бесконечно долго ждать того, когда эти войска будут выведены, тоже не может и настаивает, чтобы это происходило как можно быстрее.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (381)


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