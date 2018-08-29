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Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии во время тактико-специальных учений по ликвидации диверсионных групп противника, скрывающихся в горных массивах

Разведка боем: российские военные "ликвидировали" преступников в горах Абхазии

© Фото : пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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В трехдневных учениях на полигоне "Цабал" в Абхазии приняли участие около трехсот военнослужащих российской базы, было задействовано более 40 единиц военной техники.

СУХУМ, 29 авг – Sputnik. Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели тактико-специальное учение по ликвидации диверсионных групп противника, скрывающихся в горных массивах, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Сначала бойцы провели разведку возможных маршрутов движения диверсионной группы условного противника и районов ее размещения. Далее военнослужащие устроили засады и при обнаружении условных диверсантов уничтожили их огнем из штатного вооружения.

Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии во время тактико-специальных учений по ликвидации диверсионных групп противника, скрывающихся в горных массивах
© Фото : пресс-служба ЮВО
Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии во время тактико-специальных учений по ликвидации диверсионных групп противника, скрывающихся в горных массивах

"Также в ходе тактико-специальных учений солдаты и офицеры с применением средств современной цифровой связи и навигации "Грот-М", комплексов разведки и связи "Стрелец" выполнили задачи в составе разведывательных дозоров, отработали способы вывода из строя коммуникаций условного противника", — отметил Астафьев.

Кроме того, снайперские пары на учении совершенствовали навыки маскировки с использованием природного ландшафта, штатных и подручных средств.

Всего в трехдневных мероприятиях, проводимых на горно-лесистом полигоне "Цабал", приняли участие около трехсот военнослужащих базы и более 40 единиц военной техники, в том числе разведывательные машины "Дозор", бронеавтомобили "Тигр" и бронетранспортеры БТР-82АМ.



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