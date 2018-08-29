Подняты по тревоге: российские военные в Абхазии провели тактические учения

Ежедневно в учениях принимают участие около шести тысяч военнослужащих и задействовано более полутора тысяч единиц военной техники.

СУХУМ, 29 авг – Sputnik. Ротные тактические группы российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) внезапно были подняты по тревоге в Абхазии для проведения двустороннего ротного тактического учения, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Военнослужащие получили оружие, бронежилеты, каски и выдвинулись к своей боевой технике, где произвели оперативную загрузку боекомплектов и запасов материальных средств. Далее военные водители осуществили марши на технике из парка боевых машин в указанные районы", — добавил он.

© Фото : пресс-служба ЮВО Ротные тактические группы российской военной базы ЮВО в Абхазии

Военные на следующих этапах будут отрабатывать действия в различных видах общевойскового боя в условиях горно-лесистой и прибрежной местности, они будут создавать инженерные заграждения, оснащать фортификационным оборудованием командные пункты.

В завершении ДРТУ личный состав выполнит боевые стрельбы из современных бронетранспортеров БТР-82АМ, танков Т-72Б3 и стрелкового оружия.

© Фото : пресс-служба ЮВО Ротные тактические группы российской военной базы ЮВО в Абхазии

В каждом учении две ротные тактические группы действуют друг против друга. Командиры рот демонстрируют способности нестандартных решений и нешаблонных тактических действий при выполнении учебно-боевых задач, используя боевой опыт современных вооруженных конфликтов.

Двусторонние ротные тактические учения в воинских частях ЮВО проводятся с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в них принимают участие около шести тысяч военнослужащих и задействовано более полутора тысяч единиц военной техники.