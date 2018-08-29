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SputnikPro: образовательный проект для журналистов запустят в Абхазии

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В Абхазии
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Темы:
SputnikPro в Абхазии (3)
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Спикеры образовательного проекта SputnikPro обсудят принципы работы современного информационного агентства и технологии создания популярных новостей.

СУХУМ, 29 авг – Sputnik. Образовательный проект для журналистов и пресс-секретарей SputnikPro пройдет в пресс-центре информационного агентства Sputnik Абхазия с 30 по 31 августа.

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© Sputnik . Григорий Сысоев
Как сделать новость популярной: мастер-класс для журналистов пройдет в Sputnik

В рамках проекта ведущие специалисты МИА "Россия сегодня" расскажут участникам о принципах создания новостей в современном информационном пространстве, затронут тему fake news, и обсудят отличие печатных и электронных средств массовой информации.

SputnikPro — это специальный проект информационного агентства для журналистов из стран ближнего зарубежья.

"До сегодняшнего дня с журналистами в странах бывшего Союза общались только наши так называемые западные партнеры — агентства и фонды, занимающиеся продвижением так называемых демократических ценностей. Мы не собираемся ничего навязывать — для нас это как встреча с друзьями, которых давно не видел: у каждого своя жизнь, но есть, чем поделиться, и которым комфортно за одним столом", — отметила главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян.

Образовательные мастер-классы уже прошли в Армении, Белоруссии, Кыргызстане и Молдове.

"Лично я узнал на лекциях о некоторых любопытных подходах в продвижении информации в соцсетях. Это инновационное направление в журналистике очень перспективно", — отметил один из участников проекта в Кишиневе.

30 августа в пресс-центре Sputnik Абхазия выступит руководитель учебных программ МИА "Россия сегодня" Олег Щедров с лекцией "Как рассказать историю, чтобы ей заинтересовались современные медиа. Как сделать ваши новости популярными", а советник МИА "Россия сегодня" Светлана Бабаева расскажет о том, как изменились способы подачи информации с появлением интернета.

SputnikPro — это серия презентаций и мастер-классов от лучших российских медиаменеджеров и ведущих специалистов с колоссальным опытом работы в СМИ для руководителей и представителей СМИ и пресс-служб, пресс-секретарей.

Темы:
SputnikPro в Абхазии (3)


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