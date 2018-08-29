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Ветеран ВОВ Чакрян Арсен Амбарцумович.

В Абхазии скончался участник первого парада Победы на Красной площади

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Арсен Чакрян участвовал в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

СУХУМ, 29 авг – Sputnik. Ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Арсен Чакрян скончался в возрасте 101 года 26 августа.

Гражданская панихида прошла в Доме культуры Гагры 28 августа. Попрощаться с ветераном пришли представители армянской диаспоры в Абхазии.

"Арсен Амбарцумович всегда верил в светлое будущее Абхазии. Когда мы разговаривали, он говорил, что Абхазия — молодая страна, и ее ожидает большое будущее. Он был настоящим патриотом государства", — сказал Герой Абхазии Галуст Трапизонян

Арсен Чакрян родился в 1917 году в селе Верхняя Эшера Сухумского района. 27 июня 1941 года он был призван в Красную армию и зачислен в 35 запасной стрелковый полк, который находился в селе Авчала, около Тбилиси. В 1942 году полк был отправлен на Кавказский фронт и участвовал в освобождении Ростова-на-Дону, Мариуполя, Крыма и Симферополя.

Ветеран освобождал от немецких оккупантов Латвию, Литву, Восточную Пруссию. Победу Чакрян встретил в Кенигсберге.

Ветеран ВОВ Арсен Чакрян
© Sputnik Арсен Чакрян
Ветерану Арсену Чакряну вручили госномер 070 в честь Великой Победы

В 1945 году Чакрян принял участие в первом параде Победы на Красной площади в Москве. А через 70 лет, в 2015 году, в составе абхазской делегации ветеранов посетил Парад в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Герои проекта"Лица Победы" рассказали о параде Победы в Москве>>

В юбилейный год администрация Гагрского района подарила Чакряну автомобильный номерной знак "070".

"Многие обеспокоены тем, что я до сих пор за рулем. Но уверяю вас, что выше 45 километров в час я не езжу", — признался тогда Чакрян.

Арсен Чакрян стал одним из героев специального проекта Sputnik Абхазия "Лица победы" об историях и подвигах солдат из Абхазии во время Великой Отечественной войны. Ветеран отличился также во время Отечественной войны народа Абхазии. В 1992-1993 годах Арсен Чакрян безвозмездно снабжал медицинские учреждения Абхазии системами для переливания крови, которые поставлял из Армении.

Чакрян награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, дважды награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За оборону Кавказа", "За победу над Германией" и многими другими наградами.

В 2018 году президент Абхазии Рауль Хаджимба наградил ветерана орденом "Ахьдз-Апша" III степени за многолетний и плодотворный труд и активную общественную деятельность.



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