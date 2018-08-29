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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 августа

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (772)
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В четверг 30 августа синоптическая обстановка на территории Абхазии существенно не изменится, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 29 авг – Sputnik. Небольшую облачность без осадков прогнозируют синоптики Абхазии на четверг 30 августа. Однако из-за незначительных перепадов температуры воздуха и атмосферного давления к вечеру местами возможен дождь с грозой.

Атмосферное давление пониженное, 758 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, от 2 до 7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18˚С  до +23˚С, днем от+27˚С до +32°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды умеренное, от 1 до 2 баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.

Темы:
Погода в Абхазии (772)


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