Друзья говорят, что я сумасшедшая: абхазки на военной службе

О том, как четыре девушки из Абхазии связали свою жизнь с военной профессией, какие сложности им предстоят и как отнеслись к их выбору родственники и друзья, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Военная профессия обычно считается мужской. И потому сегодня редко можно в ней увидеть женщину. Но пять абхазских девушек-выпускниц школ вопреки всем стереотипам решили связать свою жизнь с военной профессией. Со всеми пятью девушками не удалось встретиться, но четверо из них рассказали Sputnik о том, как они решались идти в военные вузы.

По стопам мамы

Сухумчанка Алина Борцова с детства хотела связать свою жизнь с двумя профессиями: медициной и военной службой. В ее доме был наглядный пример. Мама была и медиком, и военным психологом.

"Я выбрала в первую очередь медицинский, потому что первая профессия моей мамы – медицина. И вторая ее профессия – военный психолог. Все совпало, и я решила идти в Военную медицинскую академию в Петербурге. Еще брат учится в Военной медицинской академии, потому есть тяга идти туда. Получается это семейная профессия", — признается девушка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Курсанты на торжественном принятии присяги

Родители Алины рады ее выбору, а вот друзья считают ее сумасшедшей — не понимают, как девушка может связать жизнь с военной службой.

Сама Алина не думает, что ей будет сложно в другой стране учиться. Ведь с ней в Питер едут две ее соотечественницы, которые так же, как и она, решили стать военными.

"И у меня изначально было желание пойти в военную медицину. Это одновременно возможность служить Родине и помогать людям, — с серьезным видом рассказала Милена Сакания. — В прошлом году моя одноклассница поступила в Военно-медицинскую академию. Глядя на нее, мне очень захотелось, как и она, носить военную форму с гордостью. Я с одноклассницей поддерживаю связь. Она говорит, что очень сложно, но если захотеть, то можно привыкнуть. Учеба тоже сложная, но, если постараться, то все получится".

© Sputnik / Томас Тхайцук Курсанты на торжественном принятии присяги

Родители Милены рады выбору профессии дочери. Мать изначально хотела, чтобы она пошла в медицину, а для отца было важно, чтобы Милена сама определилась.

"Почему военная?— задается вопросом Милена Сакания. — Именно это я хотела. Просила, умоляла родителей, чтобы они разрешили мне, потому что там будет дисциплина, характер поменяется в лучшую сторону. После таких аргументов родители с радостью согласились. Друзья тоже всячески поддерживают. Все писали, спрашивали, когда вступительный экзамен. Волновались".

© Sputnik / Томас Тхайцук Курсанты на торжественном принятии присяги

В отличие от Милены Сакания, друзей Яны Пипия смущал ее выбор. Молодые люди не понимали, как девушка может променять обычную жизнь на строгий военный режим.

"Но потом они привыкли к моему выбору и стали меня поддерживать. Постоянно спрашивали, как я, как экзамены, не передумала ли я. Но я не передумаю, я уверена была в своем выборе. И получилось, как получилось. Дома меня поддерживают, — улыбается Яна Пипия. — Во-первых, военная академия — дисциплина, изменение характера в лучшую сторону".

Спонтанное решение

Диана Гумба же поступила в Военный институт Министерства обороны России в Москве. Специальность — военный психолог. В отличие от подружек, Диана не собиралась становиться военнослужащей. Так сложились карты.

© Sputnik / Томас Тхайцук Курсанты на торжественном принятии присяги

"Изначально я вообще не собиралась в военный институт поступать. Рассматривала различные направления: начиная с факультета изобразительных искусств и заканчивая экономическим факультетом. В итоге мой отец предложил поступать на военного психолога, поскольку он сам военный человек. Ну, я ему всегда говорила, что хотела бы стать, допустим, психологом. Как-то тут не было серьезности. Но выбор меня не расстроил. Потому что я сама не знала толком, куда пойти. Я просто люблю общаться с людьми, и быть психологом — это мое. Наверное, все получится. Мама переживает больше, чем я. Она постоянно спрашивает: "Как ты там будешь без нас?" — Я как-то спокойно к этому отношусь", — призналась Диана.

Службу женщинам

У курсанток есть и свои примеры для подражания. В первую очередь это абхазские женщины, которые защищали свою Родину во время Отечественной войны народа Абхазии.

"Всякий раз, когда пересматриваем военную хронику и видим наших абхазских женщин, которые воевали, нас переполняет чувство гордости. Они воевали наравне с мужчинами. И это вдохновляет на то, чтобы самой служить Родине, и в трудный час поступать так же. Это для нас пример, — призналась Алина Борцова. — Вообще, как будто нет разделения полов. И это важно для нас. Мне бы хотелось служить, как девушки в Израиле. Хотелось бы, чтобы и девушки в Абхазии могли служить. Это определенная закалка. Если девушка хочет, чтобы она могла служить".

© Sputnik / Томас Тхайцук Курсанты на торжественном принятии присяги

Совсем скоро девушки уезжают на учебу. Они понимают, что будет сложно. Но уже морально готовят себя.

"Уезжать страшно, но мы должны преодолеть все. Нужно оправдать ожидания родителей и их доверие. Мы поддерживаем связь с теми, кто там учится. Они говорят, что будет сложно. Но если привыкнуть к дисциплине, делать то, что говорят, то все будет хорошо. К этому можно привыкнуть", — добавила Яна Пипия.