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Президент Грузии Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе

30 августа 1993 года: грузинские военные вывозят награбленное из Абхазии

© Sputnik . РИА Новости
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (382)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Оперативная сводка Министерства обороны Республики Абхазия, опубликованная в газете "Республика Абхазия":

"30 августа на Гумистинском и Сухумском направлениях спокойно. Также спокойно на Восточном фронте. По данным Министерства обороны Республики Абхазия, грузинская сторона загружает в морской транспорт вместе с военной техникой и награбленное имущество. За прошедшие сутки ни одна единица бронетехники не выведена из Абхазии.

30 августа в Сухум выезжают представители трехсторонней комиссии для наблюдения за погрузкой военной техники. Согласно графику, 30 августа в городе Сочи встретились руководители трехсторонней объединенной комиссии (Шойгу, Хашба, Кавсадзе).

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (382)


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