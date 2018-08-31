31 августа 1993 года: у грузин проблемы с военной техникой

Из книги Спартака Жидкова "Бросок малой империи":

"Вывод грузинской армии из Абхазии, согласно июльскому Соглашению, застопорился. Когда наступило время погрузки тяжелой техники на десантные корабли, грузины вступили в конфликт с россиянами, желая плыть на том же корабле и сверх того – получить обратно сданные по договору на склады российских военных баз опечатанные затворы, снятые с разводимой бронетехники (как грузинской, так и абхазской).

Грузины объясняли, что тяжелое вооружение понадобится им в Грузии для обороны против звиадистов. Затем грузинские военные и вовсе начали отказываться вывозить технику в осажденный Поти; этот мингрельский город мог легко перейти в руки звиадистов. Против идеи вывоза техники через Батуми решительно восстал Аслан Абашидзе, не желая пускать грузинские войска в Аджарию ни под каким предлогом.

Наконец, 31 августа большой десантный корабль пришел в сухумскую бухту, а 1 сентября все же выгрузил 32 единицы бронетехники в Поти, где они и остались".

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