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31 августа 1993 года: у грузин проблемы с военной техникой

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В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (383)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из книги Спартака Жидкова "Бросок малой империи":

"Вывод грузинской армии из Абхазии, согласно июльскому Соглашению, застопорился. Когда наступило время погрузки тяжелой техники на десантные корабли, грузины вступили в конфликт с россиянами, желая плыть на том же корабле и сверх того – получить обратно сданные по договору на склады российских военных баз опечатанные затворы, снятые с разводимой бронетехники (как грузинской, так и абхазской).

Грузины объясняли, что тяжелое вооружение понадобится им в Грузии для обороны против звиадистов. Затем грузинские военные и вовсе начали отказываться вывозить технику в осажденный Поти; этот мингрельский город мог легко перейти в руки звиадистов. Против идеи вывоза техники через Батуми решительно восстал Аслан Абашидзе, не желая пускать грузинские войска в Аджарию ни под каким предлогом.

Наконец, 31 августа большой десантный корабль пришел в сухумскую бухту, а 1 сентября все же выгрузил 32 единицы бронетехники в Поти, где они и остались".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (383)
Теги:
Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Грузия, Абхазия


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