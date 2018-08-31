Как Абхазия провела лето: обзор событий

Прошедшие три месяца удивляли, умиляли, а иногда пугали событиями. О том, кто стал героем лета, какие главные политические события произошли в стране и чем Абхазия удивила иностранных гостей, читайте в материале Sputnik.

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Законы, назначения, отставки





Одним из самых важных политических событий лета стала встреча лидеров трех государств к десятилетнему юбилею признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Встреча президента Российской Федерации с президентами Абхазии и Южной Осетии состоялась в Москве в пятницу 24 августа.

© Sputnik . Алексей Дружинин Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Абхазия Р. Хаджимбой и президентом Республики Южная Осетия А. Бибиловым

Президенты трех государств – Владимир Путин, Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов — обсудили вопросы сотрудничества и дальнейшего развития отношений.

Во время визита президентов в Кремль Рауль Хаджимба вручил Владимиру Путину орден "Ахьдз-Апша" I степени.

"За большой личный вклад в развитие абхазской государственности, укрепление межгосударственных отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, обеспечение мира и стабильности, активную поддержку, оказываемую Абхазии в социально-экономическом развитии, наградить Путина Владимира Владимировича орденом "Ахьдз-Апша" I степени", — говорилось в тексте указа президента.

Не обошлось и без неожиданных отставок. 22 августа вице-президент Абхазии Виталий Габния заявил о том, что по собственному желанию покидает пост. Причиной отставки Габния назвал неприятный инцидент, произошедший с его участием. Во время переговоров с группой людей один из участников разговора нанес вице-президенту удар по голове.

© Sputnik / Томас Тхайцук Виталий Габния

"Я вынужден уйти для того, чтобы отстоять свою честь. Это никак не связано с политическими реалиями", – сказал Габния.

С нового учебного года вступит в силу приказ Министерства образования республики о введении единой формы в школах Абхазии. Приказ был подписан министром 19 июня, но все лето споры о его целесообразности не утихали. Несмотря на то, что большинство родителей согласны с необходимостью школьной формы, она вызывает много вопросов. В первую очередь родители жалуются на соотношение качества и цены, многих не устроила выбранная школой модель формы.

© Sputnik Константин Грецов Ученик 1-го класса в средней школе №3 в Сухуме

Курортный сезон в Абхазии начался с "сухого законопроекта". На совещании Кабинета Министров 26 июня премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия внес инициативу о запрете продажи алкоголя с 23:00 до 8:00. Среди населения предложение вызвало двойственную реакцию. Кто-то полностью поддержал инициативу министра, другие же посчитали законопроектом нарушением прав граждан.

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© Sputnik . Александр Кряжев В Волгограде во время ЧМ запретили продажу алкоголя в стеклянной таре

Одновременно с ограничением алкоголя было предложено ограничиться и в курении в общественных местах. И в этом случае у этой инициативы появились сторонники и противники.

Можно, но с условием: реакция в Абхазии на возможное ограничение курения>>

CC0 Сигареты

Самым гуманным законом стало распоряжение Геннадия Гагулия о принятии мер по защите населения от безнадзорных животных. Согласно решению премьер-министра, с 23 августа администрации районов должны отлавливать бездомных животных, стерилизовать и содержать их.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бездомные собаки

Новое "лицо" появилось у Абхазского драматического театра с 8 июня. Президент Абхазии Рауль Хаджимба представил коллективу Государственного драмтеатра Абхазии нового генерального директора Народного артиста Абхазии Нодара Чанба. В качестве главной задачи на новом посту Чанба назвал создание всех необходимых условий, чтобы коллектив мог спокойно заниматься искусством во благо абхазской культуры. А причиной внутренних разногласий новый директор назвал чрезмерную эмоциональность, присущую людям театра.

© Фото : Нодар Чанба

Преступления и наказания

Череда убийств произошла в Абхазии этим летом. 15 июля в ходе семейной ссоры жена нанесла супругу телесные повреждения, после которых он умер. Женщина была задержана в тот же день.

© Fotolia / Photographee.eu Сотрудник полиции на месте преступления

В селе Нижний Келасур 21 июля произошло убийство Рамаза Сакания. Согласно данным следствия, гражданин Юрий Насибов произвел выстрел из оружия в машину убитого. Сакания скончался в больнице от полученных ранений, подозреваемый был задержан и заключен в ИВС.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дежурная часть при МВД.

Похищение разыскиваемого Интерполом гражданина России Максима Яковлева произошло 20 июня в Абхазии. Через некоторое время его жене прислали рукописную записку с лаконичным объяснением и просьбой собрать 200 миллионов рублей. По факту похищения бизнесмена, прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело.

© Фото : Good News Mission Максим Яковлев

Герои нашего лета

Народного артиста Абхазии было присвоено зарубежному деятелю искусств. Актер, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев стал первым народным "иностранцем" в мире искусства Абхазии.

Главными героями стали обычные жители Абхазии, которые бескорыстно приняли у себя обманутых несуществующими компаниями туристов. Одним из первых обманутых туристов принял у себя абхазский подполковник Тимур Кишмария.

© Sputnik Пострадавшие туристы из Нижнего Новгорода

Спасатели МЧС Абхазии дважды отличились героизмом. В первый раз они спасли жизнь 18-летнего жителя села Псху, который по неосторожности получил огневое ранение, а второй раз спасатели вытащили из каменного плена лошадь. Оба героя историй целы и невредимы.

© Фото: mchsra.info Спасатели МЧС доставляют в столицу раненого юношу

Этим летом Абхазия стала открытием для компании африканских студентов из Конго. Жители Абхазии долго недоумевали, что "занесло" неожиданных гостей в страну, но цель у ребят была вполне мирная и практичная.

© Sputnik Асмат Цвижба Студенты из Республики Конго

В июле абхазскому спортсмену-любителю Астамуру Мамед-оглы покорился пролив Босфор.

"Я стал 1205 среди 2500 участников в общей категории, а в своей возрастной категории я занял 137 место. Это было очень приятно. Когда мы отплывали, наши семьи и соотечественники провожали нас с флагами. И когда финишировали, так же с флагами встречали. Было очень приятно. Кстати, абхазские флаги были единственными, больше никто с флагами не был. Все подходили, спрашивали, откуда вы, что за страна", – рассказал он.

А для 14-летнего поклонника американской литературы открытием стал факт нарушения закона. Мальчик был удивлен, ведь он не собирался незаконно пересекать границу с Россией, а просто искал "тихое место"

CC0 Книга

Культура и спорт

Масштабные мероприятия прошли в столице 26 августа, в десятилетний юбилей признания независимости Абхазии Российской Федерацией. Районы и села Абхазии представили абхазские национальные блюда и собственную продукцию на сельскохозяйственной ярмарке. В Абхазском драмтеатре прошел концерт с участием абхазских и российских творческих коллективов, а завершился вечер праздничным концертом и салютом.

К юбилею признания независимости в Абхазию были приглашены журналисты из стран Латинской Америки. Один из репортажей для российского отделения телеканала Telesur снял журналист Хансел Павел Оро Оро. Корреспондент признался, что в информационной сфере Абхазию представляют не такой, какой она является на самом деле.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хансел Павел Оро Оро

По традиции в июле в Сухуме прошел Джазовый фестиваль Сухум Jazz Fest. Для абхазских зрителей выступила чета Мерабовых, американский джазовый певец Рональд Бейкер и трио Алексея Черемизова.

Важным культурным событием для абхазских девушек стал концерт главного романтика российской эстрады Алексея Чумакова, который прошел в Абхазской государственной филармонии 30 и 31 июля.

IV Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" прошел в Абхазии с 13 по 15 июня. В этом году зрителей познакомили с постановкой "Широколобый" по одноименному произведению писателя и представили фильм "Мальчик и война".

В августе делегация из Абхазии приняла участие в культурно-спортивном фестивале "Абаза", который прошел в Карачаево-Черкесской республике.

© Фото : ВААК Игры народа Абаза в Карачаево-Черкесской Республике в рамках фестиваля "Абаза"

Хоть абхазской команды и не было на Чемпионате мира по футболу 2018 года, в Сухуме кипели настоящие футбольные страсти. В фанзоне, организованной Sputnik Абхазия и GuarapHall, целый месяц болели за любимые команды и анализировали проигрыши аутсайдеров.

© Sputnik / Томас Тхайцук Sputnik FanZone

Боксеры из Абхазии получили сразу несколько трофеев за три месяца.

14 июля в Екатеринбурге, на вечере профессионального бокса, Игорь Адлейба должен был встретиться на ринге с грузинским боксером Мерабом Туркадзе, но по неизвестным причинам последний отказался от боя. В итоге спортсмен из Абхазии встретился с армянским боксером Михаилом Авакяном и выиграл бой.

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Еще один боксер из Абхазии Батал Чежия все же встретился на ринге с грузинским коллегой. На вечере профессионального бокса в Москве 19 июля Чежия отправил в нокаут Рубена Мовсесяна.

Молодые спортсмены абхазской школы бокса также вернулись с турнира в Туапсе с победными трофеями – четыре золотых и две серебряные медали привезли в Абхазию боксеры.