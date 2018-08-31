Как Абхазия провела лето: обзор событий

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Законы, назначения, отставки
Одним из самых важных политических событий лета стала встреча лидеров трех государств к десятилетнему юбилею признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Встреча президента Российской Федерации с президентами Абхазии и Южной Осетии состоялась в Москве в пятницу 24 августа.
Президенты трех государств – Владимир Путин, Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов — обсудили вопросы сотрудничества и дальнейшего развития отношений.
Во время визита президентов в Кремль Рауль Хаджимба вручил Владимиру Путину орден "Ахьдз-Апша" I степени.
"За большой личный вклад в развитие абхазской государственности, укрепление межгосударственных отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, обеспечение мира и стабильности, активную поддержку, оказываемую Абхазии в социально-экономическом развитии, наградить Путина Владимира Владимировича орденом "Ахьдз-Апша" I степени", — говорилось в тексте указа президента.
Не обошлось и без неожиданных отставок. 22 августа вице-президент Абхазии Виталий Габния заявил о том, что по собственному желанию покидает пост. Причиной отставки Габния назвал неприятный инцидент, произошедший с его участием. Во время переговоров с группой людей один из участников разговора нанес вице-президенту удар по голове.
"Я вынужден уйти для того, чтобы отстоять свою честь. Это никак не связано с политическими реалиями", – сказал Габния.
С нового учебного года вступит в силу приказ Министерства образования республики о введении единой формы в школах Абхазии. Приказ был подписан министром 19 июня, но все лето споры о его целесообразности не утихали. Несмотря на то, что большинство родителей согласны с необходимостью школьной формы, она вызывает много вопросов. В первую очередь родители жалуются на соотношение качества и цены, многих не устроила выбранная школой модель формы.
Курортный сезон в Абхазии начался с "сухого законопроекта". На совещании Кабинета Министров 26 июня премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия внес инициативу о запрете продажи алкоголя с 23:00 до 8:00. Среди населения предложение вызвало двойственную реакцию. Кто-то полностью поддержал инициативу министра, другие же посчитали законопроектом нарушением прав граждан.
Посмотрим: реакция жителей Абхазии на инициативу Кабмина ограничить продажу алкоголя>>
Одновременно с ограничением алкоголя было предложено ограничиться и в курении в общественных местах. И в этом случае у этой инициативы появились сторонники и противники.
Можно, но с условием: реакция в Абхазии на возможное ограничение курения>>
Самым гуманным законом стало распоряжение Геннадия Гагулия о принятии мер по защите населения от безнадзорных животных. Согласно решению премьер-министра, с 23 августа администрации районов должны отлавливать бездомных животных, стерилизовать и содержать их.
Новое "лицо" появилось у Абхазского драматического театра с 8 июня. Президент Абхазии Рауль Хаджимба представил коллективу Государственного драмтеатра Абхазии нового генерального директора Народного артиста Абхазии Нодара Чанба. В качестве главной задачи на новом посту Чанба назвал создание всех необходимых условий, чтобы коллектив мог спокойно заниматься искусством во благо абхазской культуры. А причиной внутренних разногласий новый директор назвал чрезмерную эмоциональность, присущую людям театра.
Преступления и наказания
Череда убийств произошла в Абхазии этим летом. 15 июля в ходе семейной ссоры жена нанесла супругу телесные повреждения, после которых он умер. Женщина была задержана в тот же день.
В селе Нижний Келасур 21 июля произошло убийство Рамаза Сакания. Согласно данным следствия, гражданин Юрий Насибов произвел выстрел из оружия в машину убитого. Сакания скончался в больнице от полученных ранений, подозреваемый был задержан и заключен в ИВС.
Похищение разыскиваемого Интерполом гражданина России Максима Яковлева произошло 20 июня в Абхазии. Через некоторое время его жене прислали рукописную записку с лаконичным объяснением и просьбой собрать 200 миллионов рублей. По факту похищения бизнесмена, прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело.
Герои нашего лета
Народного артиста Абхазии было присвоено зарубежному деятелю искусств. Актер, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев стал первым народным "иностранцем" в мире искусства Абхазии.
Главными героями стали обычные жители Абхазии, которые бескорыстно приняли у себя обманутых несуществующими компаниями туристов. Одним из первых обманутых туристов принял у себя абхазский подполковник Тимур Кишмария.
Спасатели МЧС Абхазии дважды отличились героизмом. В первый раз они спасли жизнь 18-летнего жителя села Псху, который по неосторожности получил огневое ранение, а второй раз спасатели вытащили из каменного плена лошадь. Оба героя историй целы и невредимы.
Этим летом Абхазия стала открытием для компании африканских студентов из Конго. Жители Абхазии долго недоумевали, что "занесло" неожиданных гостей в страну, но цель у ребят была вполне мирная и практичная.
В июле абхазскому спортсмену-любителю Астамуру Мамед-оглы покорился пролив Босфор.
"Я стал 1205 среди 2500 участников в общей категории, а в своей возрастной категории я занял 137 место. Это было очень приятно. Когда мы отплывали, наши семьи и соотечественники провожали нас с флагами. И когда финишировали, так же с флагами встречали. Было очень приятно. Кстати, абхазские флаги были единственными, больше никто с флагами не был. Все подходили, спрашивали, откуда вы, что за страна", – рассказал он.
А для 14-летнего поклонника американской литературы открытием стал факт нарушения закона. Мальчик был удивлен, ведь он не собирался незаконно пересекать границу с Россией, а просто искал "тихое место"
Культура и спорт
Масштабные мероприятия прошли в столице 26 августа, в десятилетний юбилей признания независимости Абхазии Российской Федерацией. Районы и села Абхазии представили абхазские национальные блюда и собственную продукцию на сельскохозяйственной ярмарке. В Абхазском драмтеатре прошел концерт с участием абхазских и российских творческих коллективов, а завершился вечер праздничным концертом и салютом.
К юбилею признания независимости в Абхазию были приглашены журналисты из стран Латинской Америки. Один из репортажей для российского отделения телеканала Telesur снял журналист Хансел Павел Оро Оро. Корреспондент признался, что в информационной сфере Абхазию представляют не такой, какой она является на самом деле.
По традиции в июле в Сухуме прошел Джазовый фестиваль Сухум Jazz Fest. Для абхазских зрителей выступила чета Мерабовых, американский джазовый певец Рональд Бейкер и трио Алексея Черемизова.
Важным культурным событием для абхазских девушек стал концерт главного романтика российской эстрады Алексея Чумакова, который прошел в Абхазской государственной филармонии 30 и 31 июля.
IV Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" прошел в Абхазии с 13 по 15 июня. В этом году зрителей познакомили с постановкой "Широколобый" по одноименному произведению писателя и представили фильм "Мальчик и война".
В августе делегация из Абхазии приняла участие в культурно-спортивном фестивале "Абаза", который прошел в Карачаево-Черкесской республике.
Хоть абхазской команды и не было на Чемпионате мира по футболу 2018 года, в Сухуме кипели настоящие футбольные страсти. В фанзоне, организованной Sputnik Абхазия и GuarapHall, целый месяц болели за любимые команды и анализировали проигрыши аутсайдеров.
Боксеры из Абхазии получили сразу несколько трофеев за три месяца.
14 июля в Екатеринбурге, на вечере профессионального бокса, Игорь Адлейба должен был встретиться на ринге с грузинским боксером Мерабом Туркадзе, но по неизвестным причинам последний отказался от боя. В итоге спортсмен из Абхазии встретился с армянским боксером Михаилом Авакяном и выиграл бой.
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Еще один боксер из Абхазии Батал Чежия все же встретился на ринге с грузинским коллегой. На вечере профессионального бокса в Москве 19 июля Чежия отправил в нокаут Рубена Мовсесяна.
Молодые спортсмены абхазской школы бокса также вернулись с турнира в Туапсе с победными трофеями – четыре золотых и две серебряные медали привезли в Абхазию боксеры.