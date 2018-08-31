Надо ускоряться: темпы паспортизации в Абхазии увеличились

СУХУМ, 31 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Темпы паспортизации в Абхазии увеличились после принятия Парламентом республики поправок в закон "О гражданстве", рассказал на брифинге начальник паспортного Управления МВД Абхазии Эдуард Манаргия.

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Поправки дали возможность Паспортному управлению максимально облегчить процедуру обмена паспортов.

"Поправки в закон "О гражданстве" действуют со дня их принятия. Поправки касаются лиц, которые родились в Абхазии в период с 1994 по 1998 годы, но их вывезли за пределы республики. А также те лица, которые находились на обучении за пределами Абхазии, но по истечении года вернулись в Абхазию, также ветераны нашей войны, которые выехали, но потом вернулись. Темпы набирают рост. В прошлый раз мы говорили, что выдано 78 тысяч паспортов, сейчас же — 88 тысяч. Данная поправка очень и очень кстати, многие вопросы сняла", – сказал Манаргия.

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Часто граждане Абхазии обращаются с жалобами, что задерживают выдачу паспортов. Но это, по словам Манаргия, происходит не по вине паспортных служб.

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"Срок, который дается на проверку, – месяц. Есть проверки и по линии СГБ, если это необходимо, и по линии участковых. Многие думают, что этот процесс зависит от нас, но это не так, – пояснил он. – На первом заседании временной депутатской комиссии парламентарии отметили, что постоянно поступают жалобы о задержке выдачи паспортов нового образца. Комиссию возглавляет депутат Дмитрий Дбар. Комиссия приступила к проверкам. Мы оказываем им содействие. Комиссия должна объездить все паспортные управления. Задержка была из-за того, что ждали поправки в закон "О гражданстве". У нас уже есть эти поправки. Многие думали, что мы сами затягивали процесс, но это не так. Поправка очень даже кстати".

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За полтора года работы, паспортные отделы республики приняли более 98 заявок на обмен документов. Из них 88 тысяч паспортов выдано. Еще семь тысяч готовы к выдаче.

Несмотря на рост темпов, Манаргия отметил, что в некоторых районах паспортизация проходит медленно.

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"В среднем, по данным ЦИКа, мы должны обменять около 140 тысяч паспортов. Да, темпы паспортизации набирают рост, но это не то, что нам хотелось бы. Сложности есть в Гагрском районе. Наверное, это из-за курортного сезона. Как только сезон закончится, надеемся, к нам отнесутся с пониманием. В целом, думаю, до конца года успеем", – добавил он.

Выдача новых паспортов гражданам Абхазии началась в мае 2016 года. Новые паспорта имеют высокую степень защиты и соответствуют международным стандартам. Они изготовлены на российском предприятии "Гознак". Процесс паспортизации был инициирован правительством Абхазии в 2014 году. Причиной замены общегражданского паспорта старого образца на новый стали массовые нарушения, связанные с выдачей паспортов, в частности, грузинскому населению в приграничных с Грузией районах Абхазии.