Надо ускоряться: темпы паспортизации в Абхазии увеличились

СУХУМ, 31 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Темпы паспортизации в Абхазии увеличились после принятия Парламентом республики поправок в закон "О гражданстве", рассказал на брифинге начальник паспортного Управления МВД Абхазии Эдуард Манаргия.
Поправки дали возможность Паспортному управлению максимально облегчить процедуру обмена паспортов.
"Поправки в закон "О гражданстве" действуют со дня их принятия. Поправки касаются лиц, которые родились в Абхазии в период с 1994 по 1998 годы, но их вывезли за пределы республики. А также те лица, которые находились на обучении за пределами Абхазии, но по истечении года вернулись в Абхазию, также ветераны нашей войны, которые выехали, но потом вернулись. Темпы набирают рост. В прошлый раз мы говорили, что выдано 78 тысяч паспортов, сейчас же — 88 тысяч. Данная поправка очень и очень кстати, многие вопросы сняла", – сказал Манаргия.
Часто граждане Абхазии обращаются с жалобами, что задерживают выдачу паспортов. Но это, по словам Манаргия, происходит не по вине паспортных служб.
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"Срок, который дается на проверку, – месяц. Есть проверки и по линии СГБ, если это необходимо, и по линии участковых. Многие думают, что этот процесс зависит от нас, но это не так, – пояснил он. – На первом заседании временной депутатской комиссии парламентарии отметили, что постоянно поступают жалобы о задержке выдачи паспортов нового образца. Комиссию возглавляет депутат Дмитрий Дбар. Комиссия приступила к проверкам. Мы оказываем им содействие. Комиссия должна объездить все паспортные управления. Задержка была из-за того, что ждали поправки в закон "О гражданстве". У нас уже есть эти поправки. Многие думали, что мы сами затягивали процесс, но это не так. Поправка очень даже кстати".
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За полтора года работы, паспортные отделы республики приняли более 98 заявок на обмен документов. Из них 88 тысяч паспортов выдано. Еще семь тысяч готовы к выдаче.
Несмотря на рост темпов, Манаргия отметил, что в некоторых районах паспортизация проходит медленно.
"В среднем, по данным ЦИКа, мы должны обменять около 140 тысяч паспортов. Да, темпы паспортизации набирают рост, но это не то, что нам хотелось бы. Сложности есть в Гагрском районе. Наверное, это из-за курортного сезона. Как только сезон закончится, надеемся, к нам отнесутся с пониманием. В целом, думаю, до конца года успеем", – добавил он.
Выдача новых паспортов гражданам Абхазии началась в мае 2016 года. Новые паспорта имеют высокую степень защиты и соответствуют международным стандартам. Они изготовлены на российском предприятии "Гознак". Процесс паспортизации был инициирован правительством Абхазии в 2014 году. Причиной замены общегражданского паспорта старого образца на новый стали массовые нарушения, связанные с выдачей паспортов, в частности, грузинскому населению в приграничных с Грузией районах Абхазии.