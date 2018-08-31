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Прогноз погоды в Абхазии на 1 и 2 сентября

© Фото: Anh Nguyen
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (774)
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В субботу погода ухудшится, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ,  31 августа – Sputnik. Как сообщают метеорологи, в субботу на территории Абхазии ожидается ливневый дождь с грозой, местами возможен град, на море шторм, днем погода прояснится. В воскресенье, территория Абхазии окажется под влиянием юго-западной окраины обширного Антициклона, небольшая облачность, преимущественно без осадков.

Атмосферное давление  в норме,  будет медленно повышаться.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

Шторм и смерчи обойдут стороной побережье Абхазии>>

Температура воздуха ночью опустится до +17 ˚С, днем поднимется до +32 ˚С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.  

 

Темы:
Погода в Абхазии (774)
Теги:
погода в Абхазии, шторм, дождь, Абхазия


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