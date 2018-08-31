Прогноз погоды в Абхазии на 1 и 2 сентября

СУХУМ, 31 августа – Sputnik. Как сообщают метеорологи, в субботу на территории Абхазии ожидается ливневый дождь с грозой, местами возможен град, на море шторм, днем погода прояснится. В воскресенье, территория Абхазии окажется под влиянием юго-западной окраины обширного Антициклона, небольшая облачность, преимущественно без осадков.
Атмосферное давление в норме, будет медленно повышаться.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.
Шторм и смерчи обойдут стороной побережье Абхазии>>
Температура воздуха ночью опустится до +17 ˚С, днем поднимется до +32 ˚С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90 %.